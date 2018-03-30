Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 437.193.207 Yapı ve Kredi Bank. 185.644.683 Garanti Bankası 157.313.302 Koza Altın 114.436.602 ASELSAN 94.781.983 Galatasaray Sportif 85.770.054 Kardemir (D) 80.095.640 Karsan Otomotiv 74.636.322 Emlak Konut GMYO 68.381.722 Petkim 64.650.883 Sasa Polyester 57.415.472 Hürriyet Gzt. 50.200.594 Tüpraş 44.387.482 Koza Madencilik 44.214.663 Şekerbank 37.839.466 Akbank 37.692.795 Vestel 37.441.297 Ereğli Demir Çelik 33.519.069 Halkbank 33.200.002 Doğan Holding 32.344.891

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)