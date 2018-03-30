Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 437.193.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 437.193.207
Yapı ve Kredi Bank. 185.644.683
Garanti Bankası 157.313.302
Koza Altın 114.436.602
ASELSAN 94.781.983
Galatasaray Sportif 85.770.054
Kardemir (D) 80.095.640
Karsan Otomotiv 74.636.322
Emlak Konut GMYO 68.381.722
Petkim 64.650.883
Sasa Polyester 57.415.472
Hürriyet Gzt. 50.200.594
Tüpraş 44.387.482
Koza Madencilik 44.214.663
Şekerbank 37.839.466
Akbank 37.692.795
Vestel 37.441.297
Ereğli Demir Çelik 33.519.069
Halkbank 33.200.002
Doğan Holding 32.344.891
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et