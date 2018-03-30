Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 437.193.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|437.193.207
|Yapı ve Kredi Bank.
|185.644.683
|Garanti Bankası
|157.313.302
|Koza Altın
|114.436.602
|ASELSAN
|94.781.983
|Galatasaray Sportif
|85.770.054
|Kardemir (D)
|80.095.640
|Karsan Otomotiv
|74.636.322
|Emlak Konut GMYO
|68.381.722
|Petkim
|64.650.883
|Sasa Polyester
|57.415.472
|Hürriyet Gzt.
|50.200.594
|Tüpraş
|44.387.482
|Koza Madencilik
|44.214.663
|Şekerbank
|37.839.466
|Akbank
|37.692.795
|Vestel
|37.441.297
|Ereğli Demir Çelik
|33.519.069
|Halkbank
|33.200.002
|Doğan Holding
|32.344.891