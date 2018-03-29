Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 540.238.732
Tüpraş 261.059.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|540.238.732
|Tüpraş
|261.059.790
|Garanti Bankası
|190.821.608
|Sasa Polyester
|145.746.238
|Kardemir (D)
|117.754.086
|Şekerbank
|107.293.182
|Karsan Otomotiv
|101.903.888
|Tümosan Motor ve Traktör
|100.838.379
|Doğan Holding
|81.617.542
|Koza Altın
|69.566.300
|Petkim
|68.597.939
|Eczacıbaşı İlaç
|59.965.881
|Vestel
|59.954.461
|Galatasaray Sportif
|59.679.942
|Akbank
|54.752.585
|Ereğli Demir Çelik
|50.855.589
|Halkbank
|49.071.707
|Turkcell
|46.094.069
|Zorlu Enerji
|45.517.826
|İş Bankası (C)
|39.082.519