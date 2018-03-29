Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 540.238.732 Tüpraş 261.059.790 Garanti Bankası 190.821.608 Sasa Polyester 145.746.238 Kardemir (D) 117.754.086 Şekerbank 107.293.182 Karsan Otomotiv 101.903.888 Tümosan Motor ve Traktör 100.838.379 Doğan Holding 81.617.542 Koza Altın 69.566.300 Petkim 68.597.939 Eczacıbaşı İlaç 59.965.881 Vestel 59.954.461 Galatasaray Sportif 59.679.942 Akbank 54.752.585 Ereğli Demir Çelik 50.855.589 Halkbank 49.071.707 Turkcell 46.094.069 Zorlu Enerji 45.517.826 İş Bankası (C) 39.082.519

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)