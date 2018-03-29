Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 540.238.732
Tüpraş 261.059.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 540.238.732
Tüpraş 261.059.790
Garanti Bankası 190.821.608
Sasa Polyester 145.746.238
Kardemir (D) 117.754.086
Şekerbank 107.293.182
Karsan Otomotiv 101.903.888
Tümosan Motor ve Traktör 100.838.379
Doğan Holding 81.617.542
Koza Altın 69.566.300
Petkim 68.597.939
Eczacıbaşı İlaç 59.965.881
Vestel 59.954.461
Galatasaray Sportif 59.679.942
Akbank 54.752.585
Ereğli Demir Çelik 50.855.589
Halkbank 49.071.707
Turkcell 46.094.069
Zorlu Enerji 45.517.826
İş Bankası (C) 39.082.519
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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