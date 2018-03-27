Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 357.617.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|357.617.412
|Sasa Polyester
|250.011.793
|Emlak Konut GMYO
|236.599.106
|Garanti Bankası
|228.529.451
|Karsan Otomotiv
|169.889.649
|Zorlu Enerji
|160.187.464
|Akbank
|155.177.752
|Vestel
|106.833.735
|Petkim
|104.531.841
|Tüpraş
|101.299.512
|Doğan Holding
|97.452.172
|İhlas Gayrimenkul
|84.487.625
|Koza Altın
|82.628.822
|Kardemir (D)
|78.926.157
|Şekerbank
|66.720.652
|İpek Doğal Enerji
|61.330.767
|Galatasaray Sportif
|49.788.123
|Eczacıbaşı İlaç
|48.735.421
|Tümosan Motor ve Traktör
|46.646.852
|Halkbank
|46.436.270