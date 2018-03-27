Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 357.617.412 Sasa Polyester 250.011.793 Emlak Konut GMYO 236.599.106 Garanti Bankası 228.529.451 Karsan Otomotiv 169.889.649 Zorlu Enerji 160.187.464 Akbank 155.177.752 Vestel 106.833.735 Petkim 104.531.841 Tüpraş 101.299.512 Doğan Holding 97.452.172 İhlas Gayrimenkul 84.487.625 Koza Altın 82.628.822 Kardemir (D) 78.926.157 Şekerbank 66.720.652 İpek Doğal Enerji 61.330.767 Galatasaray Sportif 49.788.123 Eczacıbaşı İlaç 48.735.421 Tümosan Motor ve Traktör 46.646.852 Halkbank 46.436.270

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)