Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 357.617.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 357.617.412
Sasa Polyester 250.011.793
Emlak Konut GMYO 236.599.106
Garanti Bankası 228.529.451
Karsan Otomotiv 169.889.649
Zorlu Enerji 160.187.464
Akbank 155.177.752
Vestel 106.833.735
Petkim 104.531.841
Tüpraş 101.299.512
Doğan Holding 97.452.172
İhlas Gayrimenkul 84.487.625
Koza Altın 82.628.822
Kardemir (D) 78.926.157
Şekerbank 66.720.652
İpek Doğal Enerji 61.330.767
Galatasaray Sportif 49.788.123
Eczacıbaşı İlaç 48.735.421
Tümosan Motor ve Traktör 46.646.852
Halkbank 46.436.270
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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