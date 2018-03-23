Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 329.356.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|329.356.113
|Doğan Holding
|313.184.277
|Hürriyet Gzt.
|280.378.205
|Garanti Bankası
|240.626.013
|Sasa Polyester
|166.436.737
|Ereğli Demir Çelik
|132.690.128
|Koza Altın
|109.167.800
|Kardemir (D)
|97.197.100
|Vestel
|95.240.197
|Tüpraş
|93.067.369
|Galatasaray Sportif
|91.594.211
|Petkim
|77.530.355
|Akbank
|60.759.465
|Emlak Konut GMYO
|54.798.879
|Şekerbank
|46.143.929
|Koza Madencilik
|45.918.592
|Yapı ve Kredi Bank.
|42.350.126
|Halkbank
|40.602.996
|Vakıflar Bankası
|37.108.348
|Karsan Otomotiv
|32.829.718