Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 329.356.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 329.356.113
Doğan Holding 313.184.277
Hürriyet Gzt. 280.378.205
Garanti Bankası 240.626.013
Sasa Polyester 166.436.737
Ereğli Demir Çelik 132.690.128
Koza Altın 109.167.800
Kardemir (D) 97.197.100
Vestel 95.240.197
Tüpraş 93.067.369
Galatasaray Sportif 91.594.211
Petkim 77.530.355
Akbank 60.759.465
Emlak Konut GMYO 54.798.879
Şekerbank 46.143.929
Koza Madencilik 45.918.592
Yapı ve Kredi Bank. 42.350.126
Halkbank 40.602.996
Vakıflar Bankası 37.108.348
Karsan Otomotiv 32.829.718
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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