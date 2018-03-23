Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 329.356.113 Doğan Holding 313.184.277 Hürriyet Gzt. 280.378.205 Garanti Bankası 240.626.013 Sasa Polyester 166.436.737 Ereğli Demir Çelik 132.690.128 Koza Altın 109.167.800 Kardemir (D) 97.197.100 Vestel 95.240.197 Tüpraş 93.067.369 Galatasaray Sportif 91.594.211 Petkim 77.530.355 Akbank 60.759.465 Emlak Konut GMYO 54.798.879 Şekerbank 46.143.929 Koza Madencilik 45.918.592 Yapı ve Kredi Bank. 42.350.126 Halkbank 40.602.996 Vakıflar Bankası 37.108.348 Karsan Otomotiv 32.829.718

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)