Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 683.555.872 Garanti Bankası 226.516.864 Kardemir (D) 120.846.484 Koza Altın 119.499.236 Koza Madencilik 116.830.573 T. Halk Bankası 85.650.040 Sasa Polyester 84.050.603 Tüpraş 78.776.593 Petkim 70.062.501 Akbank 62.861.432 Enerjisa Enerji 62.138.719 Vestel 60.870.555 İş Bankası (C) 59.655.392 Karsan Otomotiv 43.492.727 Vakıflar Bankası 38.649.381 Zorlu Enerji 37.557.840 Ereğli Demir Çelik 31.908.875 İhlas Gayrimenkul 27.653.795 Turkcell 26.987.828 Emlak Konut GMYO 26.942.596

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)