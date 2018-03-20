Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 683.555.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 683.555.872
Garanti Bankası 226.516.864
Kardemir (D) 120.846.484
Koza Altın 119.499.236
Koza Madencilik 116.830.573
T. Halk Bankası 85.650.040
Sasa Polyester 84.050.603
Tüpraş 78.776.593
Petkim 70.062.501
Akbank 62.861.432
Enerjisa Enerji 62.138.719
Vestel 60.870.555
İş Bankası (C) 59.655.392
Karsan Otomotiv 43.492.727
Vakıflar Bankası 38.649.381
Zorlu Enerji 37.557.840
Ereğli Demir Çelik 31.908.875
İhlas Gayrimenkul 27.653.795
Turkcell 26.987.828
Emlak Konut GMYO 26.942.596
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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