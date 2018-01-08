Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 219.239.994
Türk Hava Yolları 196.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 219.239.994
Türk Hava Yolları 196.276.356
Petkim 177.516.320
Garanti Bankası 152.577.160
Kardemir (D) 132.888.220
Karsan Otomotiv 116.169.955
Sasa Polyester 110.473.031
Global Yat. Holding 107.969.152
Vestel 87.797.633
Koza Altın 81.102.868
Aselsan 78.798.726
Emlak Konut GMYO 71.307.263
Sabancı Holding 69.182.876
Tüpraş 61.816.534
Şekerbank 61.467.029
Zorlu Enerji 60.876.857
Akbank 58.012.674
Soda Sanayii 51.438.224
Ereğli Demir Çelik 50.072.779
İş Bankası (C) 43.981.159
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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