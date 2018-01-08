Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 219.239.994
Türk Hava Yolları 196.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Halkbank
|219.239.994
|Türk Hava Yolları
|196.276.356
|Petkim
|177.516.320
|Garanti Bankası
|152.577.160
|Kardemir (D)
|132.888.220
|Karsan Otomotiv
|116.169.955
|Sasa Polyester
|110.473.031
|Global Yat. Holding
|107.969.152
|Vestel
|87.797.633
|Koza Altın
|81.102.868
|Aselsan
|78.798.726
|Emlak Konut GMYO
|71.307.263
|Sabancı Holding
|69.182.876
|Tüpraş
|61.816.534
|Şekerbank
|61.467.029
|Zorlu Enerji
|60.876.857
|Akbank
|58.012.674
|Soda Sanayii
|51.438.224
|Ereğli Demir Çelik
|50.072.779
|İş Bankası (C)
|43.981.159