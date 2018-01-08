Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 219.239.994 Türk Hava Yolları 196.276.356 Petkim 177.516.320 Garanti Bankası 152.577.160 Kardemir (D) 132.888.220 Karsan Otomotiv 116.169.955 Sasa Polyester 110.473.031 Global Yat. Holding 107.969.152 Vestel 87.797.633 Koza Altın 81.102.868 Aselsan 78.798.726 Emlak Konut GMYO 71.307.263 Sabancı Holding 69.182.876 Tüpraş 61.816.534 Şekerbank 61.467.029 Zorlu Enerji 60.876.857 Akbank 58.012.674 Soda Sanayii 51.438.224 Ereğli Demir Çelik 50.072.779 İş Bankası (C) 43.981.159

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)