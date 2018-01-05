Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 246.288.094
Türk Hava Yolları 225.122.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|246.288.094
|Türk Hava Yolları
|225.122.951
|Halkbank
|223.529.285
|Garanti Bankası
|189.081.848
|Koza Altın
|139.988.961
|Kardemir (D)
|122.555.530
|Karsan Otomotiv
|119.874.415
|ASELSAN
|103.935.782
|Sasa Polyester
|91.598.807
|İş Bankası (C)
|76.392.141
|Vestel
|73.763.479
|Zorlu Enerji
|72.267.102
|Akbank
|68.459.541
|Sabancı Holding
|66.518.218
|Eczacıbaşı İlaç
|65.643.234
|Tüpraş
|60.996.570
|Şekerbank
|60.162.172
|Global Yat. Holding
|57.361.471
|Soda Sanayii
|50.658.993
|Koza Madencilik
|49.146.355