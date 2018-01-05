Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 246.288.094
Türk Hava Yolları 225.122.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 246.288.094
Türk Hava Yolları 225.122.951
Halkbank 223.529.285
Garanti Bankası 189.081.848
Koza Altın 139.988.961
Kardemir (D) 122.555.530
Karsan Otomotiv 119.874.415
ASELSAN 103.935.782
Sasa Polyester 91.598.807
İş Bankası (C) 76.392.141
Vestel 73.763.479
Zorlu Enerji 72.267.102
Akbank 68.459.541
Sabancı Holding 66.518.218
Eczacıbaşı İlaç 65.643.234
Tüpraş 60.996.570
Şekerbank 60.162.172
Global Yat. Holding 57.361.471
Soda Sanayii 50.658.993
Koza Madencilik 49.146.355
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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