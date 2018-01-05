Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 246.288.094 Türk Hava Yolları 225.122.951 Halkbank 223.529.285 Garanti Bankası 189.081.848 Koza Altın 139.988.961 Kardemir (D) 122.555.530 Karsan Otomotiv 119.874.415 ASELSAN 103.935.782 Sasa Polyester 91.598.807 İş Bankası (C) 76.392.141 Vestel 73.763.479 Zorlu Enerji 72.267.102 Akbank 68.459.541 Sabancı Holding 66.518.218 Eczacıbaşı İlaç 65.643.234 Tüpraş 60.996.570 Şekerbank 60.162.172 Global Yat. Holding 57.361.471 Soda Sanayii 50.658.993 Koza Madencilik 49.146.355

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)