Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 526.591.124 Türk Hava Yolları 399.393.264 Kardemir (D) 300.753.361 Koza Altın 220.169.026 Garanti Bankası 182.870.362 Vestel 170.722.615 Karsan Otomotiv 170.330.356 Petkim 158.331.576 ASELSAN 128.103.557 Şekerbank 98.695.218 Akbank 98.315.534 Sasa Polyester 87.864.779 Tüpraş 78.110.568 Global Yat. Holding 71.120.845 İş Bankası (C) 69.220.125 Ereğli Demir Çelik 65.212.612 Emlak Konut GMYO 62.331.661 İpek Doğal Enerji 54.355.566 Zorlu Enerji 52.117.189 Koza Madencilik 50.489.080

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)