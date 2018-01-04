Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 526.591.124
Türk Hava Yolları 399.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Halkbank
|526.591.124
|Türk Hava Yolları
|399.393.264
|Kardemir (D)
|300.753.361
|Koza Altın
|220.169.026
|Garanti Bankası
|182.870.362
|Vestel
|170.722.615
|Karsan Otomotiv
|170.330.356
|Petkim
|158.331.576
|ASELSAN
|128.103.557
|Şekerbank
|98.695.218
|Akbank
|98.315.534
|Sasa Polyester
|87.864.779
|Tüpraş
|78.110.568
|Global Yat. Holding
|71.120.845
|İş Bankası (C)
|69.220.125
|Ereğli Demir Çelik
|65.212.612
|Emlak Konut GMYO
|62.331.661
|İpek Doğal Enerji
|54.355.566
|Zorlu Enerji
|52.117.189
|Koza Madencilik
|50.489.080