Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 526.591.124
Türk Hava Yolları 399.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 526.591.124
Türk Hava Yolları 399.393.264
Kardemir (D) 300.753.361
Koza Altın 220.169.026
Garanti Bankası 182.870.362
Vestel 170.722.615
Karsan Otomotiv 170.330.356
Petkim 158.331.576
ASELSAN 128.103.557
Şekerbank 98.695.218
Akbank 98.315.534
Sasa Polyester 87.864.779
Tüpraş 78.110.568
Global Yat. Holding 71.120.845
İş Bankası (C) 69.220.125
Ereğli Demir Çelik 65.212.612
Emlak Konut GMYO 62.331.661
İpek Doğal Enerji 54.355.566
Zorlu Enerji 52.117.189
Koza Madencilik 50.489.080
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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