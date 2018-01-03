Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Vestel 681.902.284 Karsan Otomotiv 655.291.143 Türk Hava Yolları 297.435.115 Kardemir (D) 276.730.391 Halkbank 145.253.874 Tüpraş 136.590.039 Garanti Bankası 134.465.494 ASELSAN 120.190.587 Koza Altın 116.246.268 Petkim 110.759.147 Sasa Polyester 93.345.267 Şekerbank 78.150.459 Emlak Konut GMYO 68.422.218 Akbank 65.485.846 İş Bankası (C) 64.933.912 Yapı ve Kredi Bank. 61.990.637 Ereğli Demir Çelik 60.215.906 Sabancı Holding 58.058.582 İpek Doğal Enerji 45.255.576 Global Yat. Holding 39.014.566

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)