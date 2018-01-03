Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Vestel 681.902.284
Karsan Otomotiv 655.291.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Vestel
|681.902.284
|Karsan Otomotiv
|655.291.143
|Türk Hava Yolları
|297.435.115
|Kardemir (D)
|276.730.391
|Halkbank
|145.253.874
|Tüpraş
|136.590.039
|Garanti Bankası
|134.465.494
|ASELSAN
|120.190.587
|Koza Altın
|116.246.268
|Petkim
|110.759.147
|Sasa Polyester
|93.345.267
|Şekerbank
|78.150.459
|Emlak Konut GMYO
|68.422.218
|Akbank
|65.485.846
|İş Bankası (C)
|64.933.912
|Yapı ve Kredi Bank.
|61.990.637
|Ereğli Demir Çelik
|60.215.906
|Sabancı Holding
|58.058.582
|İpek Doğal Enerji
|45.255.576
|Global Yat. Holding
|39.014.566