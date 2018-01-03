Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Vestel 681.902.284
Karsan Otomotiv 655.291.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Vestel 681.902.284
Karsan Otomotiv 655.291.143
Türk Hava Yolları 297.435.115
Kardemir (D) 276.730.391
Halkbank 145.253.874
Tüpraş 136.590.039
Garanti Bankası 134.465.494
ASELSAN 120.190.587
Koza Altın 116.246.268
Petkim 110.759.147
Sasa Polyester 93.345.267
Şekerbank 78.150.459
Emlak Konut GMYO 68.422.218
Akbank 65.485.846
İş Bankası (C) 64.933.912
Yapı ve Kredi Bank. 61.990.637
Ereğli Demir Çelik 60.215.906
Sabancı Holding 58.058.582
İpek Doğal Enerji 45.255.576
Global Yat. Holding 39.014.566
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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