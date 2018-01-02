Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 394.846.504 Vestel 326.124.567 ASELSAN 301.815.595 Karsan Otomotiv 294.219.231 Halkbank 259.563.489 Kardemir (D) 164.042.127 Sasa Polyester 159.483.149 Zorlu Enerji 113.733.799 Garanti Bankası 108.608.316 Yapı ve Kredi Bank. 99.430.049 Petkim 95.036.797 Koza Altın 92.549.318 Akbank 90.883.039 İş Bankası (C) 67.681.653 Tüpraş 58.620.809 Emlak Konut GMYO 58.085.298 Vakıflar Bankası 47.195.278 Global Yat. Holding 44.192.910 Good-Year 41.026.745 Koza Madencilik 38.727.441

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)