Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 394.846.504
Vestel 326.124.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|394.846.504
|Vestel
|326.124.567
|ASELSAN
|301.815.595
|Karsan Otomotiv
|294.219.231
|Halkbank
|259.563.489
|Kardemir (D)
|164.042.127
|Sasa Polyester
|159.483.149
|Zorlu Enerji
|113.733.799
|Garanti Bankası
|108.608.316
|Yapı ve Kredi Bank.
|99.430.049
|Petkim
|95.036.797
|Koza Altın
|92.549.318
|Akbank
|90.883.039
|İş Bankası (C)
|67.681.653
|Tüpraş
|58.620.809
|Emlak Konut GMYO
|58.085.298
|Vakıflar Bankası
|47.195.278
|Global Yat. Holding
|44.192.910
|Good-Year
|41.026.745
|Koza Madencilik
|38.727.441