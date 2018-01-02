Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 394.846.504
Vestel 326.124.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 394.846.504
Vestel 326.124.567
ASELSAN 301.815.595
Karsan Otomotiv 294.219.231
Halkbank 259.563.489
Kardemir (D) 164.042.127
Sasa Polyester 159.483.149
Zorlu Enerji 113.733.799
Garanti Bankası 108.608.316
Yapı ve Kredi Bank. 99.430.049
Petkim 95.036.797
Koza Altın 92.549.318
Akbank 90.883.039
İş Bankası (C) 67.681.653
Tüpraş 58.620.809
Emlak Konut GMYO 58.085.298
Vakıflar Bankası 47.195.278
Global Yat. Holding 44.192.910
Good-Year 41.026.745
Koza Madencilik 38.727.441
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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