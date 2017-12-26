Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 197.132.372
Sasa Polyester 147.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|197.132.372
|Sasa Polyester
|147.155.347
|Koza Altın
|113.643.623
|Türk Hava Yolları
|109.413.810
|Koza Madencilik
|97.587.623
|ASELSAN
|90.984.529
|İş Bankası (C)
|87.971.919
|İpek Doğal Enerji
|64.817.468
|Halkbank
|38.202.289
|Şekerbank
|37.066.467
|Garanti Bankası
|35.259.645
|Gözde Girişim
|34.856.142
|Metro Holding
|33.963.684
|Zorlu Enerji
|31.312.018
|Petkim
|30.323.537
|Park Elek.Madencilik
|25.581.011
|Global Yat. Holding
|24.631.302
|Karsan Otomotiv
|23.601.736
|Ereğli Demir Çelik
|22.449.871
|Emlak Konut GMYO
|20.418.281