Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 197.132.372
Sasa Polyester 147.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 197.132.372
Sasa Polyester 147.155.347
Koza Altın 113.643.623
Türk Hava Yolları 109.413.810
Koza Madencilik 97.587.623
ASELSAN 90.984.529
İş Bankası (C) 87.971.919
İpek Doğal Enerji 64.817.468
Halkbank 38.202.289
Şekerbank 37.066.467
Garanti Bankası 35.259.645
Gözde Girişim 34.856.142
Metro Holding 33.963.684
Zorlu Enerji 31.312.018
Petkim 30.323.537
Park Elek.Madencilik 25.581.011
Global Yat. Holding 24.631.302
Karsan Otomotiv 23.601.736
Ereğli Demir Çelik 22.449.871
Emlak Konut GMYO 20.418.281
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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