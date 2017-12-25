Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 339.030.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|339.030.664
|Kardemir (D)
|147.556.766
|ASELSAN
|136.125.917
|Sasa Polyester
|119.260.837
|Halkbank
|92.206.091
|Koza Madencilik
|87.997.042
|Vestel
|52.991.058
|Koza Altın
|52.230.224
|İpek Doğal Enerji
|43.603.195
|Alarko GMYO
|37.426.705
|Karsan Otomotiv
|33.445.612
|Petkim
|30.353.272
|İş Bankası (C)
|24.799.745
|Tüpraş
|21.029.088
|Anel Elektrik
|19.668.026
|Şekerbank
|18.850.259
|Eczacıbaşı İlaç
|18.453.029
|Vakıflar Bankası
|18.325.868
|Ereğli Demir Çelik
|17.787.581
|Soda Sanayii
|17.463.572