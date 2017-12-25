Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 339.030.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 339.030.664
Kardemir (D) 147.556.766
ASELSAN 136.125.917
Sasa Polyester 119.260.837
Halkbank 92.206.091
Koza Madencilik 87.997.042
Vestel 52.991.058
Koza Altın 52.230.224
İpek Doğal Enerji 43.603.195
Alarko GMYO 37.426.705
Karsan Otomotiv 33.445.612
Petkim 30.353.272
İş Bankası (C) 24.799.745
Tüpraş 21.029.088
Anel Elektrik 19.668.026
Şekerbank 18.850.259
Eczacıbaşı İlaç 18.453.029
Vakıflar Bankası 18.325.868
Ereğli Demir Çelik 17.787.581
Soda Sanayii 17.463.572
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et