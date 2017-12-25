Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 339.030.664 Kardemir (D) 147.556.766 ASELSAN 136.125.917 Sasa Polyester 119.260.837 Halkbank 92.206.091 Koza Madencilik 87.997.042 Vestel 52.991.058 Koza Altın 52.230.224 İpek Doğal Enerji 43.603.195 Alarko GMYO 37.426.705 Karsan Otomotiv 33.445.612 Petkim 30.353.272 İş Bankası (C) 24.799.745 Tüpraş 21.029.088 Anel Elektrik 19.668.026 Şekerbank 18.850.259 Eczacıbaşı İlaç 18.453.029 Vakıflar Bankası 18.325.868 Ereğli Demir Çelik 17.787.581 Soda Sanayii 17.463.572

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)