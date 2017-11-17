Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 822.632.913 Türk Hava Yolları 558.839.616 Halkbank 312.653.226 Garanti Bankası 147.524.723 Kardemir (D) 92.043.863 İş Bankası (C) 78.241.730 Emlak Konut GMYO 66.639.353 Netaş Telekom. 55.797.390 Tüpraş 54.466.989 Vestel 49.291.447 Akbank 46.607.707 Petkim 43.282.190 Deva Holding 36.709.333 Yapı ve Kredi Bank. 34.256.025 Ereğli Demir Çelik 34.071.427 Global Yat. Holding 32.759.886 Karsan Otomotiv 32.734.775 Vakıflar Bankası 31.241.899 Arçelik 27.882.235 Sabancı Holding 24.844.889

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)