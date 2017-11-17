Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 822.632.913
Türk Hava Yolları 558.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 822.632.913
Türk Hava Yolları 558.839.616
Halkbank 312.653.226
Garanti Bankası 147.524.723
Kardemir (D) 92.043.863
İş Bankası (C) 78.241.730
Emlak Konut GMYO 66.639.353
Netaş Telekom. 55.797.390
Tüpraş 54.466.989
Vestel 49.291.447
Akbank 46.607.707
Petkim 43.282.190
Deva Holding 36.709.333
Yapı ve Kredi Bank. 34.256.025
Ereğli Demir Çelik 34.071.427
Global Yat. Holding 32.759.886
Karsan Otomotiv 32.734.775
Vakıflar Bankası 31.241.899
Arçelik 27.882.235
Sabancı Holding 24.844.889
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)