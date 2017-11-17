Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 822.632.913
Türk Hava Yolları 558.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|ASELSAN
|822.632.913
|Türk Hava Yolları
|558.839.616
|Halkbank
|312.653.226
|Garanti Bankası
|147.524.723
|Kardemir (D)
|92.043.863
|İş Bankası (C)
|78.241.730
|Emlak Konut GMYO
|66.639.353
|Netaş Telekom.
|55.797.390
|Tüpraş
|54.466.989
|Vestel
|49.291.447
|Akbank
|46.607.707
|Petkim
|43.282.190
|Deva Holding
|36.709.333
|Yapı ve Kredi Bank.
|34.256.025
|Ereğli Demir Çelik
|34.071.427
|Global Yat. Holding
|32.759.886
|Karsan Otomotiv
|32.734.775
|Vakıflar Bankası
|31.241.899
|Arçelik
|27.882.235
|Sabancı Holding
|24.844.889