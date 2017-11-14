Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 1.223.292.955
Türk Hava Yolları 575.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 1.223.292.955
Türk Hava Yolları 575.661.168
Garanti Bankası 213.832.913
Vestel 166.025.092
Kardemir (D) 139.633.987
Petkim 115.218.716
İş Bankası (C) 96.979.450
Tüpraş 81.522.218
Akbank 78.192.165
Global Yat. Holding 77.890.143
Emlak Konut GMYO 77.633.248
Halkbank 76.706.976
Ereğli Demir Çelik 74.502.955
Karsan Otomotiv 67.528.704
ICBC Turkey Bank 58.581.896
Pegasus 38.095.985
Zorlu Enerji 34.941.957
Vakıflar Bankası 34.236.468
Yapı ve Kredi Bank. 33.291.845
Koza Madencilik 32.698.131
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)