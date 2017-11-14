Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 1.223.292.955 Türk Hava Yolları 575.661.168 Garanti Bankası 213.832.913 Vestel 166.025.092 Kardemir (D) 139.633.987 Petkim 115.218.716 İş Bankası (C) 96.979.450 Tüpraş 81.522.218 Akbank 78.192.165 Global Yat. Holding 77.890.143 Emlak Konut GMYO 77.633.248 Halkbank 76.706.976 Ereğli Demir Çelik 74.502.955 Karsan Otomotiv 67.528.704 ICBC Turkey Bank 58.581.896 Pegasus 38.095.985 Zorlu Enerji 34.941.957 Vakıflar Bankası 34.236.468 Yapı ve Kredi Bank. 33.291.845 Koza Madencilik 32.698.131

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)