Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 310.582.253 Galatasaray Sportif 265.126.385 Kardemir (D) 190.392.230 Halkbank 177.252.840 Zorlu Enerji 160.142.166 Garanti Bankası 138.502.303 Doğan Holding 100.146.059 Emlak Konut GMYO 94.885.211 Koza Madencilik 89.630.281 ASELSAN 86.618.782 Sabancı Holding 80.330.394 İpek Doğal Enerji 79.731.923 Akbank 58.970.677 Vestel 52.081.148 Petkim 51.485.083 Tüpraş 48.695.540 Yapı ve Kredi Bank. 45.093.993 Beşiktaş Futbol Yat. 43.741.503 Ereğli Demir Celik 41.984.632 Tat Gıda 38.945.820

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)