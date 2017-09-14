Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 310.582.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|310.582.253
|Galatasaray Sportif
|265.126.385
|Kardemir (D)
|190.392.230
|Halkbank
|177.252.840
|Zorlu Enerji
|160.142.166
|Garanti Bankası
|138.502.303
|Doğan Holding
|100.146.059
|Emlak Konut GMYO
|94.885.211
|Koza Madencilik
|89.630.281
|ASELSAN
|86.618.782
|Sabancı Holding
|80.330.394
|İpek Doğal Enerji
|79.731.923
|Akbank
|58.970.677
|Vestel
|52.081.148
|Petkim
|51.485.083
|Tüpraş
|48.695.540
|Yapı ve Kredi Bank.
|45.093.993
|Beşiktaş Futbol Yat.
|43.741.503
|Ereğli Demir Celik
|41.984.632
|Tat Gıda
|38.945.820