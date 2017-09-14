Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 310.582.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 310.582.253
Galatasaray Sportif 265.126.385
Kardemir (D) 190.392.230
Halkbank 177.252.840
Zorlu Enerji 160.142.166
Garanti Bankası 138.502.303
Doğan Holding 100.146.059
Emlak Konut GMYO 94.885.211
Koza Madencilik 89.630.281
ASELSAN 86.618.782
Sabancı Holding 80.330.394
İpek Doğal Enerji 79.731.923
Akbank 58.970.677
Vestel 52.081.148
Petkim 51.485.083
Tüpraş 48.695.540
Yapı ve Kredi Bank. 45.093.993
Beşiktaş Futbol Yat. 43.741.503
Ereğli Demir Celik 41.984.632
Tat Gıda 38.945.820
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)