Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 251.373.545
Halkbank 244.917.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 251.373.545
Halkbank 244.917.619
Türk Hava Yolları 226.606.840
Sabancı Holding 144.065.012
GÜBRETAŞ 126.106.664
Garanti Bankası 120.537.117
Emlak Konut GMYO 119.942.074
Kardemir (D) 93.982.370
Sasa Polyester 87.255.742
Ereğli Demir Celik 81.901.207
Doğan Holding 58.252.276
Petkim 56.449.258
Carrefoursa 45.266.408
Akbank 44.814.626
Tüpraş 43.684.637
İpek Doğal Enerji 36.392.420
Zorlu Enerji 34.772.647
Koza Madencilik 33.892.097
İş Bankası (C) 30.288.024
Turkcell 28.562.505


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)