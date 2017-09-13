Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 251.373.545 Halkbank 244.917.619 Türk Hava Yolları 226.606.840 Sabancı Holding 144.065.012 GÜBRETAŞ 126.106.664 Garanti Bankası 120.537.117 Emlak Konut GMYO 119.942.074 Kardemir (D) 93.982.370 Sasa Polyester 87.255.742 Ereğli Demir Celik 81.901.207 Doğan Holding 58.252.276 Petkim 56.449.258 Carrefoursa 45.266.408 Akbank 44.814.626 Tüpraş 43.684.637 İpek Doğal Enerji 36.392.420 Zorlu Enerji 34.772.647 Koza Madencilik 33.892.097 İş Bankası (C) 30.288.024 Turkcell 28.562.505

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)