Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 251.373.545
Halkbank 244.917.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Günlük İşlem Hacmi
|ASELSAN
|251.373.545
|Halkbank
|244.917.619
|Türk Hava Yolları
|226.606.840
|Sabancı Holding
|144.065.012
|GÜBRETAŞ
|126.106.664
|Garanti Bankası
|120.537.117
|Emlak Konut GMYO
|119.942.074
|Kardemir (D)
|93.982.370
|Sasa Polyester
|87.255.742
|Ereğli Demir Celik
|81.901.207
|Doğan Holding
|58.252.276
|Petkim
|56.449.258
|Carrefoursa
|45.266.408
|Akbank
|44.814.626
|Tüpraş
|43.684.637
|İpek Doğal Enerji
|36.392.420
|Zorlu Enerji
|34.772.647
|Koza Madencilik
|33.892.097
|İş Bankası (C)
|30.288.024
|Turkcell
|28.562.505
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)