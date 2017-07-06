Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 51.407 0,57
BIST SINAİ 109.796 0,52
BIST GIDA, İÇECEK 130.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 51.407 0,57
BIST SINAİ 109.796 0,52
BIST GIDA, İÇECEK 130.517 0,07
BIST TEKSTIL, DERİ 24.607 -0,02
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 51.563 -0,15
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.703 0,41
BIST TAŞ, TOPRAK 81.660 0,56
BIST METAL ANA 182.909 1,09
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 149.308 0,44
BIST MADENCİLİK 32.797 0,92
BIST HİZMETLER 63.813 0,70
BIST ELEKTRİK 3.604 0,10
BIST ULAŞTIRMA 85.415 1,26
BIST TURİZM 8.106 0,17
BIST TİCARET 176.134 0,58
BIST İLETİŞİM 30.226 1,12
BIST SPOR 61.573 -0,33
BIST İNŞAAT 80.966 -1,22
BIST MALİ 130.692 0,24
BIST BANKA 172.722 0,34
BIST SİGORTA 252.294 -0,02
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 33.907 -0,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.495 0,13
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.539 0,03
BIST TEKNOLOJİ 101.376 0,57
BIST BİLİŞİM 27.590 -0,35
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.451 1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)