Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.747-0,24BIST SINAİ3.4230,79BIST GIDA, İÇECEK2.1761,07BIST TEKSTIL, DERİ1.0251,43BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.747
|-0,24
|BIST SINAİ
|3.423
|0,79
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.176
|1,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.025
|1,43
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.638
|0,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.921
|0,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.970
|1,07
|BIST METAL ANA
|7.608
|0,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.969
|1,07
|BIST MADENCİLİK
|1.722
|1,39
|BIST HİZMETLER
|1.356
|1,57
|BIST ELEKTRİK
|96
|0,69
|BIST ULAŞTIRMA
|2.538
|3,33
|BIST TURİZM
|468
|2,89
|BIST TİCARET
|3.236
|0,96
|BIST İLETİŞİM
|491
|2,51
|BIST SPOR
|1.146
|-0,54
|BIST İNŞAAT
|2.595
|0,36
|BIST MALİ
|1.777
|0,99
|BIST BANKA
|1.629
|0,18
|BIST SİGORTA
|5.830
|0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|911
|1,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.610
|1,78
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|725
|0,98
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.855
|-0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|2.552
|0,50
|BIST BİLİŞİM
|1.190
|0,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|962
|0,30
|BIST LİKİT BANKA
|1.434
|0,22
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.473
|1,47
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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