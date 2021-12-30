Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.804-0,35BIST SINAİ3.4450,10BIST GIDA, İÇECEK2.1760,69BIST TEKSTIL, DERİ1.0190,02BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.804
|-0,35
|BIST SINAİ
|3.445
|0,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.176
|0,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.019
|0,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.648
|-0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.955
|0,67
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.981
|0,16
|BIST METAL ANA
|7.734
|-0,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.910
|-0,23
|BIST MADENCİLİK
|1.741
|0,38
|BIST HİZMETLER
|1.362
|-0,22
|BIST ELEKTRİK
|96
|1,15
|BIST ULAŞTIRMA
|2.515
|-1,38
|BIST TURİZM
|446
|0,44
|BIST TİCARET
|3.267
|-0,59
|BIST İLETİŞİM
|492
|-1,29
|BIST SPOR
|1.163
|0,45
|BIST İNŞAAT
|2.675
|3,27
|BIST MALİ
|1.784
|0,42
|BIST BANKA
|1.654
|1,51
|BIST SİGORTA
|5.766
|0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|905
|-0,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.610
|-0,27
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|723
|-0,05
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.701
|-0,29
|BIST TEKNOLOJİ
|2.572
|-0,49
|BIST BİLİŞİM
|1.191
|-0,78
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|958
|0,00
|BIST LİKİT BANKA
|1.457
|1,59
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.491
|-0,32
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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