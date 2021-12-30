Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 4.804 -0,35 BIST SINAİ 3.445 0,10 BIST GIDA, İÇECEK 2.176 0,69 BIST TEKSTIL, DERİ 1.019 0,02 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.648 -0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.955 0,67 BIST TAŞ, TOPRAK 1.981 0,16 BIST METAL ANA 7.734 -0,45 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 4.910 -0,23 BIST MADENCİLİK 1.741 0,38 BIST HİZMETLER 1.362 -0,22 BIST ELEKTRİK 96 1,15 BIST ULAŞTIRMA 2.515 -1,38 BIST TURİZM 446 0,44 BIST TİCARET 3.267 -0,59 BIST İLETİŞİM 492 -1,29 BIST SPOR 1.163 0,45 BIST İNŞAAT 2.675 3,27 BIST MALİ 1.784 0,42 BIST BANKA 1.654 1,51 BIST SİGORTA 5.766 0,33 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 905 -0,22 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.610 -0,27 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 723 -0,05 BIST ARACI KURUMLAR 7.701 -0,29 BIST TEKNOLOJİ 2.572 -0,49 BIST BİLİŞİM 1.191 -0,78 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 958 0,00 BIST LİKİT BANKA 1.457 1,59 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.491 -0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı BDDK peş peşe uyarıların ardından dediğini yaptı! 13 bankaya "kredi" cezası AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi