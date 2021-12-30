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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.804-0,35BIST SINAİ3.4450,10BIST GIDA, İÇECEK2.1760,69BIST TEKSTIL, DERİ1.0190,02BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.804-0,35
BIST SINAİ3.4450,10
BIST GIDA, İÇECEK2.1760,69
BIST TEKSTIL, DERİ1.0190,02
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.648-0,20
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.9550,67
BIST TAŞ, TOPRAK1.9810,16
BIST METAL ANA7.734-0,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.910-0,23
BIST MADENCİLİK1.7410,38
BIST HİZMETLER1.362-0,22
BIST ELEKTRİK961,15
BIST ULAŞTIRMA2.515-1,38
BIST TURİZM4460,44
BIST TİCARET3.267-0,59
BIST İLETİŞİM492-1,29
BIST SPOR1.1630,45
BIST İNŞAAT2.6753,27
BIST MALİ1.7840,42
BIST BANKA1.6541,51
BIST SİGORTA5.7660,33
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG905-0,22
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.610-0,27
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.723-0,05
BIST ARACI KURUMLAR7.701-0,29
BIST TEKNOLOJİ2.572-0,49
BIST BİLİŞİM1.191-0,78
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9580,00
BIST LİKİT BANKA1.4571,59
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.491-0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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