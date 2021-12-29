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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.798-0,14BIST SINAİ3.4131,46BIST GIDA, İÇECEK2.1540,47BIST TEKSTIL, DERİ1.0070,54BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör EndeksleriSon DeğeriGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.798-0,14
BIST SINAİ3.4131,46
BIST GIDA, İÇECEK2.1540,47
BIST TEKSTIL, DERİ1.0070,54
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.6510,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.9050,97
BIST TAŞ, TOPRAK1.961-0,05
BIST METAL ANA7.6522,61
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.9221,87
BIST MADENCİLİK1.726-0,57
BIST HİZMETLER1.3511,78
BIST ELEKTRİK950,31
BIST ULAŞTIRMA2.5221,68
BIST TURİZM441-0,53
BIST TİCARET3.2911,54
BIST İLETİŞİM4851,98
BIST SPOR1.1490,58
BIST İNŞAAT2.5215,23
BIST MALİ1.7670,83
BIST BANKA1.6270,58
BIST SİGORTA5.7500,75
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9110,25
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.5971,20
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7220,94
BIST ARACI KURUMLAR7.776-1,94
BIST TEKNOLOJİ2.5811,44
BIST BİLİŞİM1.2031,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9610,09
BIST LİKİT BANKA1.4310,37
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.4672,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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