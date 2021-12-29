Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.798-0,14BIST SINAİ3.4131,46BIST GIDA, İÇECEK2.1540,47BIST TEKSTIL, DERİ1.0070,54BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.798
|-0,14
|BIST SINAİ
|3.413
|1,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.154
|0,47
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.007
|0,54
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.651
|0,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.905
|0,97
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.961
|-0,05
|BIST METAL ANA
|7.652
|2,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.922
|1,87
|BIST MADENCİLİK
|1.726
|-0,57
|BIST HİZMETLER
|1.351
|1,78
|BIST ELEKTRİK
|95
|0,31
|BIST ULAŞTIRMA
|2.522
|1,68
|BIST TURİZM
|441
|-0,53
|BIST TİCARET
|3.291
|1,54
|BIST İLETİŞİM
|485
|1,98
|BIST SPOR
|1.149
|0,58
|BIST İNŞAAT
|2.521
|5,23
|BIST MALİ
|1.767
|0,83
|BIST BANKA
|1.627
|0,58
|BIST SİGORTA
|5.750
|0,75
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|911
|0,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.597
|1,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|722
|0,94
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.776
|-1,94
|BIST TEKNOLOJİ
|2.581
|1,44
|BIST BİLİŞİM
|1.203
|1,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|961
|0,09
|BIST LİKİT BANKA
|1.431
|0,37
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.467
|2,11
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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