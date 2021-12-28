Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.823-0,57BIST SINAİ3.4300,29BIST GIDA, İÇECEK2.1871,29BIST TEKSTIL, DERİ1.0200,12BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.823
|-0,57
|BIST SINAİ
|3.430
|0,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.187
|1,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.020
|0,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.655
|1,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.912
|-0,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.988
|1,60
|BIST METAL ANA
|7.684
|0,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.931
|0,00
|BIST MADENCİLİK
|1.746
|0,99
|BIST HİZMETLER
|1.355
|0,19
|BIST ELEKTRİK
|95
|0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|2.535
|0,63
|BIST TURİZM
|445
|-1,15
|BIST TİCARET
|3.289
|-0,52
|BIST İLETİŞİM
|493
|1,54
|BIST SPOR
|1.168
|-2,97
|BIST İNŞAAT
|2.446
|0,40
|BIST MALİ
|1.789
|-1,07
|BIST BANKA
|1.654
|-2,89
|BIST SİGORTA
|5.772
|-0,75
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|915
|0,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.613
|-0,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|724
|0,65
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.085
|0,84
|BIST TEKNOLOJİ
|2.585
|-0,01
|BIST BİLİŞİM
|1.201
|0,76
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|973
|-0,60
|BIST LİKİT BANKA
|1.457
|-3,17
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.478
|0,70
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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