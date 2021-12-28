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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.823-0,57BIST SINAİ3.4300,29BIST GIDA, İÇECEK2.1871,29BIST TEKSTIL, DERİ1.0200,12BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör EndeksleriSon DeğeriGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.823-0,57
BIST SINAİ3.4300,29
BIST GIDA, İÇECEK2.1871,29
BIST TEKSTIL, DERİ1.0200,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.6551,08
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.912-0,16
BIST TAŞ, TOPRAK1.9881,60
BIST METAL ANA7.6840,17
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.9310,00
BIST MADENCİLİK1.7460,99
BIST HİZMETLER1.3550,19
BIST ELEKTRİK950,14
BIST ULAŞTIRMA2.5350,63
BIST TURİZM445-1,15
BIST TİCARET3.289-0,52
BIST İLETİŞİM4931,54
BIST SPOR1.168-2,97
BIST İNŞAAT2.4460,40
BIST MALİ1.789-1,07
BIST BANKA1.654-2,89
BIST SİGORTA5.772-0,75
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9150,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.613-0,10
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7240,65
BIST ARACI KURUMLAR8.0850,84
BIST TEKNOLOJİ2.585-0,01
BIST BİLİŞİM1.2010,76
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.973-0,60
BIST LİKİT BANKA1.457-3,17
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.4780,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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