Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.8940,83BIST SINAİ3.4482,15BIST GIDA, İÇECEK2.1821,16BIST TEKSTIL, DERİ1.0251,41BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.894
|0,83
|BIST SINAİ
|3.448
|2,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.182
|1,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.025
|1,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.623
|0,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.941
|3,48
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.941
|1,25
|BIST METAL ANA
|7.764
|2,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.968
|1,39
|BIST MADENCİLİK
|1.734
|1,73
|BIST HİZMETLER
|1.375
|0,41
|BIST ELEKTRİK
|95
|1,51
|BIST ULAŞTIRMA
|2.567
|0,27
|BIST TURİZM
|454
|0,81
|BIST TİCARET
|3.351
|0,45
|BIST İLETİŞİM
|497
|0,07
|BIST SPOR
|1.220
|-0,96
|BIST İNŞAAT
|2.510
|0,12
|BIST MALİ
|1.822
|1,24
|BIST BANKA
|1.706
|1,56
|BIST SİGORTA
|5.848
|0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|916
|0,92
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.637
|1,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|724
|1,44
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.007
|-0,95
|BIST TEKNOLOJİ
|2.614
|1,67
|BIST BİLİŞİM
|1.195
|0,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|980
|-0,51
|BIST LİKİT BANKA
|1.504
|1,72
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.502
|1,99
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500