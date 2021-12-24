Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.8110,52BIST SINAİ3.2622,05BIST GIDA, İÇECEK2.1320,85BIST TEKSTIL, DERİ9860,85BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.811
|0,52
|BIST SINAİ
|3.262
|2,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.132
|0,85
|BIST TEKSTIL, DERİ
|986
|0,85
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.600
|0,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.731
|2,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.897
|1,38
|BIST METAL ANA
|7.286
|2,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.729
|2,88
|BIST MADENCİLİK
|1.646
|1,70
|BIST HİZMETLER
|1.340
|1,36
|BIST ELEKTRİK
|92
|0,81
|BIST ULAŞTIRMA
|2.451
|4,17
|BIST TURİZM
|455
|-0,62
|BIST TİCARET
|3.269
|1,06
|BIST İLETİŞİM
|486
|1,13
|BIST SPOR
|1.227
|0,19
|BIST İNŞAAT
|2.476
|0,71
|BIST MALİ
|1.769
|0,87
|BIST BANKA
|1.676
|-0,24
|BIST SİGORTA
|5.697
|-0,40
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|899
|-0,19
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.573
|2,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|698
|0,26
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.035
|0,78
|BIST TEKNOLOJİ
|2.474
|2,16
|BIST BİLİŞİM
|1.169
|1,78
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|986
|-0,14
|BIST LİKİT BANKA
|1.477
|-0,26
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.344
|2,95
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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