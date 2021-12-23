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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.799-0,10BIST SINAİ3.2070,23BIST GIDA, İÇECEK2.1240,79BIST TEKSTIL, DERİ992-0,06BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.799-0,10
BIST SINAİ3.2070,23
BIST GIDA, İÇECEK2.1240,79
BIST TEKSTIL, DERİ992-0,06
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.6040,35
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.705-0,23
BIST TAŞ, TOPRAK1.8690,09
BIST METAL ANA7.0580,72
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.6450,32
BIST MADENCİLİK1.630-1,33
BIST HİZMETLER1.3300,73
BIST ELEKTRİK920,93
BIST ULAŞTIRMA2.3590,88
BIST TURİZM470-0,66
BIST TİCARET3.263-1,12
BIST İLETİŞİM4834,49
BIST SPOR1.226-1,12
BIST İNŞAAT2.4620,03
BIST MALİ1.7670,84
BIST BANKA1.6900,83
BIST SİGORTA5.713-0,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9000,55
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.5541,04
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7010,42
BIST ARACI KURUMLAR7.910-1,31
BIST TEKNOLOJİ2.4551,17
BIST BİLİŞİM1.1591,69
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9940,55
BIST LİKİT BANKA1.4860,97
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.286-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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