Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.799-0,10BIST SINAİ3.2070,23BIST GIDA, İÇECEK2.1240,79BIST TEKSTIL, DERİ992-0,06BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.799
|-0,10
|BIST SINAİ
|3.207
|0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.124
|0,79
|BIST TEKSTIL, DERİ
|992
|-0,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.604
|0,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.705
|-0,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.869
|0,09
|BIST METAL ANA
|7.058
|0,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.645
|0,32
|BIST MADENCİLİK
|1.630
|-1,33
|BIST HİZMETLER
|1.330
|0,73
|BIST ELEKTRİK
|92
|0,93
|BIST ULAŞTIRMA
|2.359
|0,88
|BIST TURİZM
|470
|-0,66
|BIST TİCARET
|3.263
|-1,12
|BIST İLETİŞİM
|483
|4,49
|BIST SPOR
|1.226
|-1,12
|BIST İNŞAAT
|2.462
|0,03
|BIST MALİ
|1.767
|0,84
|BIST BANKA
|1.690
|0,83
|BIST SİGORTA
|5.713
|-0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|900
|0,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.554
|1,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|701
|0,42
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.910
|-1,31
|BIST TEKNOLOJİ
|2.455
|1,17
|BIST BİLİŞİM
|1.159
|1,69
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|994
|0,55
|BIST LİKİT BANKA
|1.486
|0,97
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.286
|-0,11
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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