Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 4.799 -0,10 BIST SINAİ 3.207 0,23 BIST GIDA, İÇECEK 2.124 0,79 BIST TEKSTIL, DERİ 992 -0,06 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.604 0,35 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.705 -0,23 BIST TAŞ, TOPRAK 1.869 0,09 BIST METAL ANA 7.058 0,72 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 4.645 0,32 BIST MADENCİLİK 1.630 -1,33 BIST HİZMETLER 1.330 0,73 BIST ELEKTRİK 92 0,93 BIST ULAŞTIRMA 2.359 0,88 BIST TURİZM 470 -0,66 BIST TİCARET 3.263 -1,12 BIST İLETİŞİM 483 4,49 BIST SPOR 1.226 -1,12 BIST İNŞAAT 2.462 0,03 BIST MALİ 1.767 0,84 BIST BANKA 1.690 0,83 BIST SİGORTA 5.713 -0,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 900 0,55 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.554 1,04 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 701 0,42 BIST ARACI KURUMLAR 7.910 -1,31 BIST TEKNOLOJİ 2.455 1,17 BIST BİLİŞİM 1.159 1,69 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 994 0,55 BIST LİKİT BANKA 1.486 0,97 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.286 -0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) TCMB'den ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı açıklaması Açıklaması AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi