Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.8370,06BIST SINAİ3.331-2,23BIST GIDA, İÇECEK2.152-2,19BIST TEKSTIL, DERİ1.028-0,60BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.837
|0,06
|BIST SINAİ
|3.331
|-2,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.152
|-2,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.028
|-0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.632
|0,40
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.824
|-2,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.915
|-0,14
|BIST METAL ANA
|7.362
|-3,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.809
|-1,01
|BIST MADENCİLİK
|1.746
|-3,85
|BIST HİZMETLER
|1.358
|-0,15
|BIST ELEKTRİK
|93
|1,60
|BIST ULAŞTIRMA
|2.510
|1,63
|BIST TURİZM
|488
|2,70
|BIST TİCARET
|3.353
|1,31
|BIST İLETİŞİM
|473
|-2,61
|BIST SPOR
|1.253
|-0,14
|BIST İNŞAAT
|2.557
|-4,49
|BIST MALİ
|1.793
|0,35
|BIST BANKA
|1.686
|4,10
|BIST SİGORTA
|5.776
|-0,92
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|917
|-0,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.605
|-2,75
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|711
|0,60
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.088
|1,51
|BIST TEKNOLOJİ
|2.516
|-1,17
|BIST BİLİŞİM
|1.149
|-0,80
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|991
|-0,64
|BIST LİKİT BANKA
|1.487
|4,37
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.427
|-3,53
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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