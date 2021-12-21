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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.785-0,57BIST SINAİ3.462-6,46BIST GIDA, İÇECEK2.228-5,45BIST TEKSTIL, DERİ1.040-2,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.785-0,57
BIST SINAİ3.462-6,46
BIST GIDA, İÇECEK2.228-5,45
BIST TEKSTIL, DERİ1.040-2,59
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.650-0,31
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.946-7,20
BIST TAŞ, TOPRAK1.952-0,56
BIST METAL ANA7.759-7,62
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.945-6,18
BIST MADENCİLİK1.827-9,11
BIST HİZMETLER1.387-5,64
BIST ELEKTRİK93-2,12
BIST ULAŞTIRMA2.524-7,14
BIST TURİZM4702,51
BIST TİCARET3.396-5,88
BIST İLETİŞİM500-7,39
BIST SPOR1.2381,93
BIST İNŞAAT2.688-8,08
BIST MALİ1.826-2,57
BIST BANKA1.6822,00
BIST SİGORTA5.8000,54
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9291,20
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.668-7,25
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7240,77
BIST ARACI KURUMLAR7.869-1,56
BIST TEKNOLOJİ2.639-4,35
BIST BİLİŞİM1.215-0,77
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9840,86
BIST LİKİT BANKA1.4832,26
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.556-8,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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