Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.785-0,57BIST SINAİ3.462-6,46BIST GIDA, İÇECEK2.228-5,45BIST TEKSTIL, DERİ1.040-2,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.785
|-0,57
|BIST SINAİ
|3.462
|-6,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.228
|-5,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.040
|-2,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.650
|-0,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.946
|-7,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.952
|-0,56
|BIST METAL ANA
|7.759
|-7,62
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.945
|-6,18
|BIST MADENCİLİK
|1.827
|-9,11
|BIST HİZMETLER
|1.387
|-5,64
|BIST ELEKTRİK
|93
|-2,12
|BIST ULAŞTIRMA
|2.524
|-7,14
|BIST TURİZM
|470
|2,51
|BIST TİCARET
|3.396
|-5,88
|BIST İLETİŞİM
|500
|-7,39
|BIST SPOR
|1.238
|1,93
|BIST İNŞAAT
|2.688
|-8,08
|BIST MALİ
|1.826
|-2,57
|BIST BANKA
|1.682
|2,00
|BIST SİGORTA
|5.800
|0,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|929
|1,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.668
|-7,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|724
|0,77
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.869
|-1,56
|BIST TEKNOLOJİ
|2.639
|-4,35
|BIST BİLİŞİM
|1.215
|-0,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|984
|0,86
|BIST LİKİT BANKA
|1.483
|2,26
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.556
|-8,41
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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