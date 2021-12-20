Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.957-0,61BIST SINAİ3.8102,00BIST GIDA, İÇECEK2.398-0,91BIST TEKSTIL, DERİ1.1140,16BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.957
|-0,61
|BIST SINAİ
|3.810
|2,00
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.398
|-0,91
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.114
|0,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.709
|-0,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.263
|1,74
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.023
|-0,44
|BIST METAL ANA
|8.737
|4,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.363
|1,15
|BIST MADENCİLİK
|2.070
|0,53
|BIST HİZMETLER
|1.502
|-0,06
|BIST ELEKTRİK
|98
|0,44
|BIST ULAŞTIRMA
|2.806
|0,99
|BIST TURİZM
|458
|3,83
|BIST TİCARET
|3.812
|-0,76
|BIST İLETİŞİM
|525
|-0,45
|BIST SPOR
|1.241
|-0,03
|BIST İNŞAAT
|2.950
|0,45
|BIST MALİ
|1.923
|0,91
|BIST BANKA
|1.687
|0,10
|BIST SİGORTA
|5.871
|-2,94
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|943
|-1,47
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.843
|1,77
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|743
|0,45
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.307
|3,53
|BIST TEKNOLOJİ
|2.853
|0,40
|BIST BİLİŞİM
|1.268
|-0,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|998
|2,05
|BIST LİKİT BANKA
|1.488
|-0,04
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.872
|3,31
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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