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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.957-0,61BIST SINAİ3.8102,00BIST GIDA, İÇECEK2.398-0,91BIST TEKSTIL, DERİ1.1140,16BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.957-0,61
BIST SINAİ3.8102,00
BIST GIDA, İÇECEK2.398-0,91
BIST TEKSTIL, DERİ1.1140,16
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.709-0,62
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK3.2631,74
BIST TAŞ, TOPRAK2.023-0,44
BIST METAL ANA8.7374,68
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.3631,15
BIST MADENCİLİK2.0700,53
BIST HİZMETLER1.502-0,06
BIST ELEKTRİK980,44
BIST ULAŞTIRMA2.8060,99
BIST TURİZM4583,83
BIST TİCARET3.812-0,76
BIST İLETİŞİM525-0,45
BIST SPOR1.241-0,03
BIST İNŞAAT2.9500,45
BIST MALİ1.9230,91
BIST BANKA1.6870,10
BIST SİGORTA5.871-2,94
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG943-1,47
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.8431,77
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7430,45
BIST ARACI KURUMLAR8.3073,53
BIST TEKNOLOJİ2.8530,40
BIST BİLİŞİM1.268-0,75
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9982,05
BIST LİKİT BANKA1.488-0,04
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.8723,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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