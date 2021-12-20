Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 4.957 -0,61 BIST SINAİ 3.810 2,00 BIST GIDA, İÇECEK 2.398 -0,91 BIST TEKSTIL, DERİ 1.114 0,16 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.709 -0,62 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 3.263 1,74 BIST TAŞ, TOPRAK 2.023 -0,44 BIST METAL ANA 8.737 4,68 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 5.363 1,15 BIST MADENCİLİK 2.070 0,53 BIST HİZMETLER 1.502 -0,06 BIST ELEKTRİK 98 0,44 BIST ULAŞTIRMA 2.806 0,99 BIST TURİZM 458 3,83 BIST TİCARET 3.812 -0,76 BIST İLETİŞİM 525 -0,45 BIST SPOR 1.241 -0,03 BIST İNŞAAT 2.950 0,45 BIST MALİ 1.923 0,91 BIST BANKA 1.687 0,10 BIST SİGORTA 5.871 -2,94 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 943 -1,47 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.843 1,77 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 743 0,45 BIST ARACI KURUMLAR 8.307 3,53 BIST TEKNOLOJİ 2.853 0,40 BIST BİLİŞİM 1.268 -0,75 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 998 2,05 BIST LİKİT BANKA 1.488 -0,04 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.872 3,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi