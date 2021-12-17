Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.338-0,17BIST SINAİ4.2645,12BIST GIDA, İÇECEK2.5924,26BIST TEKSTIL, DERİ1.2533,12BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.338
|-0,17
|BIST SINAİ
|4.264
|5,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.592
|4,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.253
|3,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.914
|1,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.684
|5,03
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.275
|2,24
|BIST METAL ANA
|9.643
|6,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|6.100
|4,13
|BIST MADENCİLİK
|2.389
|8,07
|BIST HİZMETLER
|1.690
|3,38
|BIST ELEKTRİK
|108
|3,47
|BIST ULAŞTIRMA
|3.189
|3,95
|BIST TURİZM
|482
|2,92
|BIST TİCARET
|4.339
|3,25
|BIST İLETİŞİM
|602
|2,88
|BIST SPOR
|1.300
|-0,60
|BIST İNŞAAT
|3.207
|6,01
|BIST MALİ
|2.193
|5,01
|BIST BANKA
|1.970
|6,68
|BIST SİGORTA
|6.450
|1,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.079
|2,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|2.091
|4,67
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|827
|2,52
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.740
|4,21
|BIST TEKNOLOJİ
|3.259
|3,84
|BIST BİLİŞİM
|1.438
|2,55
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.068
|1,74
|BIST LİKİT BANKA
|1.743
|6,43
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|3.222
|5,66
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500