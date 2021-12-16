Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.3422,02BIST SINAİ3.8810,75BIST GIDA, İÇECEK2.4080,90BIST TEKSTIL, DERİ1.1901,06BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.342
|2,02
|BIST SINAİ
|3.881
|0,75
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.408
|0,90
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.190
|1,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.877
|1,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.384
|1,55
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.184
|0,62
|BIST METAL ANA
|8.414
|-0,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.652
|0,84
|BIST MADENCİLİK
|2.114
|0,04
|BIST HİZMETLER
|1.590
|1,00
|BIST ELEKTRİK
|103
|0,98
|BIST ULAŞTIRMA
|2.904
|0,31
|BIST TURİZM
|453
|1,42
|BIST TİCARET
|4.147
|1,15
|BIST İLETİŞİM
|563
|1,38
|BIST SPOR
|1.306
|0,60
|BIST İNŞAAT
|2.949
|1,67
|BIST MALİ
|2.015
|1,29
|BIST BANKA
|1.814
|2,58
|BIST SİGORTA
|6.162
|0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.040
|1,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.893
|0,39
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|788
|1,19
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.054
|0,73
|BIST TEKNOLOJİ
|3.017
|1,13
|BIST BİLİŞİM
|1.377
|1,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.037
|0,36
|BIST LİKİT BANKA
|1.609
|2,66
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.857
|0,55
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500