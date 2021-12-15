Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2760,30BIST SINAİ3.8650,15BIST GIDA, İÇECEK2.391-0,52BIST TEKSTIL, DERİ1.186-1,76BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.276
|0,30
|BIST SINAİ
|3.865
|0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.391
|-0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.186
|-1,76
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.873
|-1,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.357
|1,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.189
|-1,50
|BIST METAL ANA
|8.357
|0,59
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.645
|-0,93
|BIST MADENCİLİK
|2.166
|1,80
|BIST HİZMETLER
|1.572
|1,21
|BIST ELEKTRİK
|102
|-1,79
|BIST ULAŞTIRMA
|2.933
|4,33
|BIST TURİZM
|446
|2,16
|BIST TİCARET
|4.085
|1,55
|BIST İLETİŞİM
|546
|-0,29
|BIST SPOR
|1.313
|-2,59
|BIST İNŞAAT
|2.947
|3,56
|BIST MALİ
|2.003
|-0,13
|BIST BANKA
|1.789
|-0,10
|BIST SİGORTA
|6.146
|-1,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.042
|-0,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.886
|-0,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|790
|0,41
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.095
|1,18
|BIST TEKNOLOJİ
|3.012
|-0,35
|BIST BİLİŞİM
|1.359
|-0,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.030
|-1,19
|BIST LİKİT BANKA
|1.583
|-0,14
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.846
|0,95
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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