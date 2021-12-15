Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 5.276 0,30 BIST SINAİ 3.865 0,15 BIST GIDA, İÇECEK 2.391 -0,52 BIST TEKSTIL, DERİ 1.186 -1,76 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.873 -1,51 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 3.357 1,31 BIST TAŞ, TOPRAK 2.189 -1,50 BIST METAL ANA 8.357 0,59 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 5.645 -0,93 BIST MADENCİLİK 2.166 1,80 BIST HİZMETLER 1.572 1,21 BIST ELEKTRİK 102 -1,79 BIST ULAŞTIRMA 2.933 4,33 BIST TURİZM 446 2,16 BIST TİCARET 4.085 1,55 BIST İLETİŞİM 546 -0,29 BIST SPOR 1.313 -2,59 BIST İNŞAAT 2.947 3,56 BIST MALİ 2.003 -0,13 BIST BANKA 1.789 -0,10 BIST SİGORTA 6.146 -1,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 1.042 -0,97 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.886 -0,29 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 790 0,41 BIST ARACI KURUMLAR 8.095 1,18 BIST TEKNOLOJİ 3.012 -0,35 BIST BİLİŞİM 1.359 -0,01 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.030 -1,19 BIST LİKİT BANKA 1.583 -0,14 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.846 0,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi