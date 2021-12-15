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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2760,30BIST SINAİ3.8650,15BIST GIDA, İÇECEK2.391-0,52BIST TEKSTIL, DERİ1.186-1,76BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.2760,30
BIST SINAİ3.8650,15
BIST GIDA, İÇECEK2.391-0,52
BIST TEKSTIL, DERİ1.186-1,76
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.873-1,51
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK3.3571,31
BIST TAŞ, TOPRAK2.189-1,50
BIST METAL ANA8.3570,59
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.645-0,93
BIST MADENCİLİK2.1661,80
BIST HİZMETLER1.5721,21
BIST ELEKTRİK102-1,79
BIST ULAŞTIRMA2.9334,33
BIST TURİZM4462,16
BIST TİCARET4.0851,55
BIST İLETİŞİM546-0,29
BIST SPOR1.313-2,59
BIST İNŞAAT2.9473,56
BIST MALİ2.003-0,13
BIST BANKA1.789-0,10
BIST SİGORTA6.146-1,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.042-0,97
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.886-0,29
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7900,41
BIST ARACI KURUMLAR8.0951,18
BIST TEKNOLOJİ3.012-0,35
BIST BİLİŞİM1.359-0,01
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.030-1,19
BIST LİKİT BANKA1.583-0,14
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.8460,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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