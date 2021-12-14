Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2750,49BIST SINAİ3.8161,25BIST GIDA, İÇECEK2.3710,46BIST TEKSTIL, DERİ1.1940,82BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.275
|0,49
|BIST SINAİ
|3.816
|1,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.371
|0,46
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.194
|0,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.889
|0,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.287
|1,41
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.220
|-0,08
|BIST METAL ANA
|8.165
|1,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.633
|1,40
|BIST MADENCİLİK
|2.131
|0,23
|BIST HİZMETLER
|1.544
|0,94
|BIST ELEKTRİK
|104
|0,76
|BIST ULAŞTIRMA
|2.830
|0,22
|BIST TURİZM
|430
|-0,43
|BIST TİCARET
|3.980
|0,84
|BIST İLETİŞİM
|542
|2,75
|BIST SPOR
|1.342
|-1,47
|BIST İNŞAAT
|2.829
|0,09
|BIST MALİ
|1.990
|2,08
|BIST BANKA
|1.783
|3,69
|BIST SİGORTA
|6.250
|-0,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.052
|0,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.870
|1,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|780
|1,04
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.932
|1,21
|BIST TEKNOLOJİ
|3.016
|0,91
|BIST BİLİŞİM
|1.362
|0,88
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.043
|-0,17
|BIST LİKİT BANKA
|1.579
|4,13
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.775
|1,82
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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