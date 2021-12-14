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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2750,49BIST SINAİ3.8161,25BIST GIDA, İÇECEK2.3710,46BIST TEKSTIL, DERİ1.1940,82BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.2750,49
BIST SINAİ3.8161,25
BIST GIDA, İÇECEK2.3710,46
BIST TEKSTIL, DERİ1.1940,82
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.8890,25
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK3.2871,41
BIST TAŞ, TOPRAK2.220-0,08
BIST METAL ANA8.1651,74
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.6331,40
BIST MADENCİLİK2.1310,23
BIST HİZMETLER1.5440,94
BIST ELEKTRİK1040,76
BIST ULAŞTIRMA2.8300,22
BIST TURİZM430-0,43
BIST TİCARET3.9800,84
BIST İLETİŞİM5422,75
BIST SPOR1.342-1,47
BIST İNŞAAT2.8290,09
BIST MALİ1.9902,08
BIST BANKA1.7833,69
BIST SİGORTA6.250-0,11
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.0520,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.8701,25
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7801,04
BIST ARACI KURUMLAR7.9321,21
BIST TEKNOLOJİ3.0160,91
BIST BİLİŞİM1.3620,88
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.043-0,17
BIST LİKİT BANKA1.5794,13
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.7751,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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