Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2490,42BIST SINAİ3.7593,60BIST GIDA, İÇECEK2.3591,75BIST TEKSTIL, DERİ1.1832,05BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.249
|0,42
|BIST SINAİ
|3.759
|3,60
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.359
|1,75
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.183
|2,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.887
|0,59
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.221
|4,68
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.249
|1,87
|BIST METAL ANA
|7.932
|4,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.588
|2,43
|BIST MADENCİLİK
|2.113
|3,31
|BIST HİZMETLER
|1.527
|1,48
|BIST ELEKTRİK
|103
|1,61
|BIST ULAŞTIRMA
|2.855
|2,06
|BIST TURİZM
|431
|0,20
|BIST TİCARET
|3.901
|0,80
|BIST İLETİŞİM
|527
|2,94
|BIST SPOR
|1.349
|-0,50
|BIST İNŞAAT
|2.848
|1,08
|BIST MALİ
|1.947
|2,22
|BIST BANKA
|1.691
|1,31
|BIST SİGORTA
|6.327
|1,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.053
|0,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.865
|3,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|774
|1,56
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.711
|1,83
|BIST TEKNOLOJİ
|2.978
|3,08
|BIST BİLİŞİM
|1.353
|2,04
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.050
|1,79
|BIST LİKİT BANKA
|1.490
|1,45
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.716
|4,66
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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