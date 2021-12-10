Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 5.206 -0,34 BIST SINAİ 3.610 0,14 BIST GIDA, İÇECEK 2.319 0,41 BIST TEKSTIL, DERİ 1.163 0,08 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.868 -1,14 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 3.066 1,75 BIST TAŞ, TOPRAK 2.192 -0,20 BIST METAL ANA 7.440 -0,58 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 5.456 -1,19 BIST MADENCİLİK 2.076 2,56 BIST HİZMETLER 1.505 0,41 BIST ELEKTRİK 101 -0,33 BIST ULAŞTIRMA 2.830 1,69 BIST TURİZM 420 0,61 BIST TİCARET 3.871 1,95 BIST İLETİŞİM 508 -2,07 BIST SPOR 1.363 0,38 BIST İNŞAAT 2.807 -0,11 BIST MALİ 1.905 -0,47 BIST BANKA 1.673 -1,45 BIST SİGORTA 6.151 -1,27 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 1.063 0,57 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.802 -0,22 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 767 1,47 BIST ARACI KURUMLAR 7.655 0,07 BIST TEKNOLOJİ 2.907 0,30 BIST BİLİŞİM 1.322 1,23 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.033 -1,64 BIST LİKİT BANKA 1.471 -1,61 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.578 0,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Çok sayıda kişiyi dolandıran kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi