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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.206-0,34BIST SINAİ3.6100,14BIST GIDA, İÇECEK2.3190,41BIST TEKSTIL, DERİ1.1630,08BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.206-0,34
BIST SINAİ3.6100,14
BIST GIDA, İÇECEK2.3190,41
BIST TEKSTIL, DERİ1.1630,08
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.868-1,14
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK3.0661,75
BIST TAŞ, TOPRAK2.192-0,20
BIST METAL ANA7.440-0,58
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.456-1,19
BIST MADENCİLİK2.0762,56
BIST HİZMETLER1.5050,41
BIST ELEKTRİK101-0,33
BIST ULAŞTIRMA2.8301,69
BIST TURİZM4200,61
BIST TİCARET3.8711,95
BIST İLETİŞİM508-2,07
BIST SPOR1.3630,38
BIST İNŞAAT2.807-0,11
BIST MALİ1.905-0,47
BIST BANKA1.673-1,45
BIST SİGORTA6.151-1,27
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.0630,57
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.802-0,22
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7671,47
BIST ARACI KURUMLAR7.6550,07
BIST TEKNOLOJİ2.9070,30
BIST BİLİŞİM1.3221,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.033-1,64
BIST LİKİT BANKA1.471-1,61
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.5780,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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