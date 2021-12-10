Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.206-0,34BIST SINAİ3.6100,14BIST GIDA, İÇECEK2.3190,41BIST TEKSTIL, DERİ1.1630,08BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.206
|-0,34
|BIST SINAİ
|3.610
|0,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.319
|0,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.163
|0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.868
|-1,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.066
|1,75
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.192
|-0,20
|BIST METAL ANA
|7.440
|-0,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.456
|-1,19
|BIST MADENCİLİK
|2.076
|2,56
|BIST HİZMETLER
|1.505
|0,41
|BIST ELEKTRİK
|101
|-0,33
|BIST ULAŞTIRMA
|2.830
|1,69
|BIST TURİZM
|420
|0,61
|BIST TİCARET
|3.871
|1,95
|BIST İLETİŞİM
|508
|-2,07
|BIST SPOR
|1.363
|0,38
|BIST İNŞAAT
|2.807
|-0,11
|BIST MALİ
|1.905
|-0,47
|BIST BANKA
|1.673
|-1,45
|BIST SİGORTA
|6.151
|-1,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.063
|0,57
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.802
|-0,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|767
|1,47
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.655
|0,07
|BIST TEKNOLOJİ
|2.907
|0,30
|BIST BİLİŞİM
|1.322
|1,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.033
|-1,64
|BIST LİKİT BANKA
|1.471
|-1,61
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.578
|0,86
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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