Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2791,37BIST SINAİ3.6332,53BIST GIDA, İÇECEK2.3140,61BIST TEKSTIL, DERİ1.1730,46BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.279
|1,37
|BIST SINAİ
|3.633
|2,53
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.314
|0,61
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.173
|0,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.925
|1,39
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.019
|1,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.203
|1,06
|BIST METAL ANA
|7.591
|5,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.566
|2,40
|BIST MADENCİLİK
|2.051
|0,91
|BIST HİZMETLER
|1.501
|0,36
|BIST ELEKTRİK
|103
|0,79
|BIST ULAŞTIRMA
|2.669
|1,91
|BIST TURİZM
|432
|1,27
|BIST TİCARET
|3.831
|-0,20
|BIST İLETİŞİM
|528
|0,54
|BIST SPOR
|1.369
|0,25
|BIST İNŞAAT
|2.794
|-0,92
|BIST MALİ
|1.936
|1,99
|BIST BANKA
|1.726
|1,71
|BIST SİGORTA
|6.253
|1,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.044
|-0,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.825
|2,71
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|759
|0,46
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.578
|2,05
|BIST TEKNOLOJİ
|2.886
|2,14
|BIST BİLİŞİM
|1.311
|0,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.052
|0,93
|BIST LİKİT BANKA
|1.523
|2,14
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.571
|3,98
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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