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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2140,19BIST SINAİ3.5380,48BIST GIDA, İÇECEK2.2960,31BIST TEKSTIL, DERİ1.148-0,12BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.2140,19
BIST SINAİ3.5380,48
BIST GIDA, İÇECEK2.2960,31
BIST TEKSTIL, DERİ1.148-0,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.863-0,12
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.9681,02
BIST TAŞ, TOPRAK2.160-0,01
BIST METAL ANA7.2300,09
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.4440,82
BIST MADENCİLİK2.028-0,39
BIST HİZMETLER1.4950,26
BIST ELEKTRİK102-1,00
BIST ULAŞTIRMA2.5913,93
BIST TURİZM4322,12
BIST TİCARET3.863-0,44
BIST İLETİŞİM5250,20
BIST SPOR1.341-1,50
BIST İNŞAAT2.810-0,82
BIST MALİ1.8810,95
BIST BANKA1.6961,95
BIST SİGORTA6.1700,17
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.053-0,25
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.7500,68
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.744-0,98
BIST ARACI KURUMLAR7.4642,38
BIST TEKNOLOJİ2.8111,83
BIST BİLİŞİM1.2950,87
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.0441,08
BIST LİKİT BANKA1.4892,23
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.4600,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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