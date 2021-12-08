Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2140,19BIST SINAİ3.5380,48BIST GIDA, İÇECEK2.2960,31BIST TEKSTIL, DERİ1.148-0,12BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.214
|0,19
|BIST SINAİ
|3.538
|0,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.296
|0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.148
|-0,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.863
|-0,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.968
|1,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.160
|-0,01
|BIST METAL ANA
|7.230
|0,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.444
|0,82
|BIST MADENCİLİK
|2.028
|-0,39
|BIST HİZMETLER
|1.495
|0,26
|BIST ELEKTRİK
|102
|-1,00
|BIST ULAŞTIRMA
|2.591
|3,93
|BIST TURİZM
|432
|2,12
|BIST TİCARET
|3.863
|-0,44
|BIST İLETİŞİM
|525
|0,20
|BIST SPOR
|1.341
|-1,50
|BIST İNŞAAT
|2.810
|-0,82
|BIST MALİ
|1.881
|0,95
|BIST BANKA
|1.696
|1,95
|BIST SİGORTA
|6.170
|0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.053
|-0,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.750
|0,68
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|744
|-0,98
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.464
|2,38
|BIST TEKNOLOJİ
|2.811
|1,83
|BIST BİLİŞİM
|1.295
|0,87
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.044
|1,08
|BIST LİKİT BANKA
|1.489
|2,23
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.460
|0,45
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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