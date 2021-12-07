Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.214-0,43BIST SINAİ3.4731,25BIST GIDA, İÇECEK2.2961,01BIST TEKSTIL, DERİ1.1440,34BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.214
|-0,43
|BIST SINAİ
|3.473
|1,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.296
|1,01
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.144
|0,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.869
|-0,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.898
|0,81
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.147
|1,04
|BIST METAL ANA
|7.037
|2,90
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.347
|0,75
|BIST MADENCİLİK
|1.995
|-0,96
|BIST HİZMETLER
|1.478
|1,54
|BIST ELEKTRİK
|103
|0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|2.497
|2,69
|BIST TURİZM
|417
|4,36
|BIST TİCARET
|3.828
|3,03
|BIST İLETİŞİM
|515
|-0,32
|BIST SPOR
|1.363
|-0,19
|BIST İNŞAAT
|2.820
|1,68
|BIST MALİ
|1.840
|0,94
|BIST BANKA
|1.650
|-0,60
|BIST SİGORTA
|6.077
|0,70
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.047
|1,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.707
|2,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|747
|0,18
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.134
|0,99
|BIST TEKNOLOJİ
|2.757
|1,26
|BIST BİLİŞİM
|1.282
|0,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.029
|0,15
|BIST LİKİT BANKA
|1.442
|-0,69
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.397
|2,72
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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