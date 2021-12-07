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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.214-0,43BIST SINAİ3.4731,25BIST GIDA, İÇECEK2.2961,01BIST TEKSTIL, DERİ1.1440,34BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.214-0,43
BIST SINAİ3.4731,25
BIST GIDA, İÇECEK2.2961,01
BIST TEKSTIL, DERİ1.1440,34
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.869-0,54
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.8980,81
BIST TAŞ, TOPRAK2.1471,04
BIST METAL ANA7.0372,90
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.3470,75
BIST MADENCİLİK1.995-0,96
BIST HİZMETLER1.4781,54
BIST ELEKTRİK1030,20
BIST ULAŞTIRMA2.4972,69
BIST TURİZM4174,36
BIST TİCARET3.8283,03
BIST İLETİŞİM515-0,32
BIST SPOR1.363-0,19
BIST İNŞAAT2.8201,68
BIST MALİ1.8400,94
BIST BANKA1.650-0,60
BIST SİGORTA6.0770,70
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.0471,79
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.7072,44
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7470,18
BIST ARACI KURUMLAR7.1340,99
BIST TEKNOLOJİ2.7571,26
BIST BİLİŞİM1.2820,31
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.0290,15
BIST LİKİT BANKA1.442-0,69
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.3972,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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