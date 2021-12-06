Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2591,06BIST SINAİ3.4240,10BIST GIDA, İÇECEK2.2550,91BIST TEKSTIL, DERİ1.1431,44BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.259
|1,06
|BIST SINAİ
|3.424
|0,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.255
|0,91
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.143
|1,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.877
|0,04
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.862
|0,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.128
|1,63
|BIST METAL ANA
|6.840
|-0,79
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.291
|-0,35
|BIST MADENCİLİK
|2.032
|2,25
|BIST HİZMETLER
|1.445
|0,48
|BIST ELEKTRİK
|102
|1,86
|BIST ULAŞTIRMA
|2.421
|1,03
|BIST TURİZM
|401
|4,40
|BIST TİCARET
|3.668
|1,84
|BIST İLETİŞİM
|514
|-0,74
|BIST SPOR
|1.379
|-1,24
|BIST İNŞAAT
|2.773
|-3,65
|BIST MALİ
|1.810
|1,18
|BIST BANKA
|1.645
|2,15
|BIST SİGORTA
|5.981
|1,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.025
|4,70
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.655
|0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|745
|1,43
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.029
|1,41
|BIST TEKNOLOJİ
|2.686
|-0,02
|BIST BİLİŞİM
|1.283
|0,61
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.027
|1,72
|BIST LİKİT BANKA
|1.436
|2,31
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.327
|-0,23
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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