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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2591,06BIST SINAİ3.4240,10BIST GIDA, İÇECEK2.2550,91BIST TEKSTIL, DERİ1.1431,44BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.2591,06
BIST SINAİ3.4240,10
BIST GIDA, İÇECEK2.2550,91
BIST TEKSTIL, DERİ1.1431,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.8770,04
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.8620,17
BIST TAŞ, TOPRAK2.1281,63
BIST METAL ANA6.840-0,79
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.291-0,35
BIST MADENCİLİK2.0322,25
BIST HİZMETLER1.4450,48
BIST ELEKTRİK1021,86
BIST ULAŞTIRMA2.4211,03
BIST TURİZM4014,40
BIST TİCARET3.6681,84
BIST İLETİŞİM514-0,74
BIST SPOR1.379-1,24
BIST İNŞAAT2.773-3,65
BIST MALİ1.8101,18
BIST BANKA1.6452,15
BIST SİGORTA5.9811,18
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.0254,70
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.6550,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7451,43
BIST ARACI KURUMLAR7.0291,41
BIST TEKNOLOJİ2.686-0,02
BIST BİLİŞİM1.2830,61
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.0271,72
BIST LİKİT BANKA1.4362,31
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.327-0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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