Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.1990,52BIST SINAİ3.4221,41BIST GIDA, İÇECEK2.2341,41BIST TEKSTIL, DERİ1.1200,64BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.199
|0,52
|BIST SINAİ
|3.422
|1,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.234
|1,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.120
|0,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.861
|0,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.872
|0,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.066
|1,95
|BIST METAL ANA
|6.927
|2,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.308
|1,14
|BIST MADENCİLİK
|1.937
|2,76
|BIST HİZMETLER
|1.434
|1,61
|BIST ELEKTRİK
|99
|1,32
|BIST ULAŞTIRMA
|2.472
|5,08
|BIST TURİZM
|382
|5,26
|BIST TİCARET
|3.608
|0,21
|BIST İLETİŞİM
|511
|1,75
|BIST SPOR
|1.400
|0,65
|BIST İNŞAAT
|2.762
|1,74
|BIST MALİ
|1.782
|1,40
|BIST BANKA
|1.607
|0,75
|BIST SİGORTA
|5.881
|1,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|979
|2,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.645
|2,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|733
|1,15
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.777
|0,62
|BIST TEKNOLOJİ
|2.690
|1,28
|BIST BİLİŞİM
|1.268
|1,36
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.010
|1,43
|BIST LİKİT BANKA
|1.398
|0,61
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.351
|1,69
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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