Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.1310,19BIST SINAİ3.3141,94BIST GIDA, İÇECEK2.1670,91BIST TEKSTIL, DERİ1.0860,40BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.131
|0,19
|BIST SINAİ
|3.314
|1,94
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.167
|0,91
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.086
|0,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.853
|-0,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.827
|2,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.954
|0,43
|BIST METAL ANA
|6.590
|2,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.159
|1,91
|BIST MADENCİLİK
|1.883
|-0,14
|BIST HİZMETLER
|1.394
|1,82
|BIST ELEKTRİK
|96
|1,33
|BIST ULAŞTIRMA
|2.368
|6,21
|BIST TURİZM
|346
|0,04
|BIST TİCARET
|3.590
|0,81
|BIST İLETİŞİM
|488
|1,30
|BIST SPOR
|1.322
|-1,71
|BIST İNŞAAT
|2.701
|2,31
|BIST MALİ
|1.730
|2,40
|BIST BANKA
|1.579
|2,81
|BIST SİGORTA
|5.826
|2,38
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|949
|0,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.579
|2,58
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|708
|0,78
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.681
|0,80
|BIST TEKNOLOJİ
|2.620
|0,29
|BIST BİLİŞİM
|1.226
|0,48
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|969
|0,29
|BIST LİKİT BANKA
|1.373
|2,95
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.279
|3,06
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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