Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.1421,45BIST SINAİ3.2560,36BIST GIDA, İÇECEK2.1640,16BIST TEKSTIL, DERİ1.0752,78BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.142
|1,45
|BIST SINAİ
|3.256
|0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.164
|0,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.075
|2,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.846
|-1,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.752
|0,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.951
|0,89
|BIST METAL ANA
|6.444
|-0,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.060
|-0,31
|BIST MADENCİLİK
|1.895
|6,66
|BIST HİZMETLER
|1.365
|0,04
|BIST ELEKTRİK
|95
|0,90
|BIST ULAŞTIRMA
|2.210
|-1,72
|BIST TURİZM
|343
|-0,70
|BIST TİCARET
|3.580
|0,28
|BIST İLETİŞİM
|477
|1,20
|BIST SPOR
|1.366
|-5,48
|BIST İNŞAAT
|2.603
|-0,35
|BIST MALİ
|1.689
|-0,01
|BIST BANKA
|1.548
|0,34
|BIST SİGORTA
|5.617
|0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|946
|0,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.532
|-0,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|701
|1,02
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.477
|-1,81
|BIST TEKNOLOJİ
|2.653
|0,17
|BIST BİLİŞİM
|1.223
|1,81
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|968
|-0,17
|BIST LİKİT BANKA
|1.344
|0,14
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.204
|-0,55
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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