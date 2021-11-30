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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.1421,45BIST SINAİ3.2560,36BIST GIDA, İÇECEK2.1640,16BIST TEKSTIL, DERİ1.0752,78BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.1421,45
BIST SINAİ3.2560,36
BIST GIDA, İÇECEK2.1640,16
BIST TEKSTIL, DERİ1.0752,78
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.846-1,58
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.7520,32
BIST TAŞ, TOPRAK1.9510,89
BIST METAL ANA6.444-0,15
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.060-0,31
BIST MADENCİLİK1.8956,66
BIST HİZMETLER1.3650,04
BIST ELEKTRİK950,90
BIST ULAŞTIRMA2.210-1,72
BIST TURİZM343-0,70
BIST TİCARET3.5800,28
BIST İLETİŞİM4771,20
BIST SPOR1.366-5,48
BIST İNŞAAT2.603-0,35
BIST MALİ1.689-0,01
BIST BANKA1.5480,34
BIST SİGORTA5.6170,04
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9460,23
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.532-0,49
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7011,02
BIST ARACI KURUMLAR6.477-1,81
BIST TEKNOLOJİ2.6530,17
BIST BİLİŞİM1.2231,81
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.968-0,17
BIST LİKİT BANKA1.3440,14
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.204-0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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