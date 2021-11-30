Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 5.142 1,45 BIST SINAİ 3.256 0,36 BIST GIDA, İÇECEK 2.164 0,16 BIST TEKSTIL, DERİ 1.075 2,78 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.846 -1,58 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.752 0,32 BIST TAŞ, TOPRAK 1.951 0,89 BIST METAL ANA 6.444 -0,15 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 5.060 -0,31 BIST MADENCİLİK 1.895 6,66 BIST HİZMETLER 1.365 0,04 BIST ELEKTRİK 95 0,90 BIST ULAŞTIRMA 2.210 -1,72 BIST TURİZM 343 -0,70 BIST TİCARET 3.580 0,28 BIST İLETİŞİM 477 1,20 BIST SPOR 1.366 -5,48 BIST İNŞAAT 2.603 -0,35 BIST MALİ 1.689 -0,01 BIST BANKA 1.548 0,34 BIST SİGORTA 5.617 0,04 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 946 0,23 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.532 -0,49 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 701 1,02 BIST ARACI KURUMLAR 6.477 -1,81 BIST TEKNOLOJİ 2.653 0,17 BIST BİLİŞİM 1.223 1,81 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 968 -0,17 BIST LİKİT BANKA 1.344 0,14 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.204 -0,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi