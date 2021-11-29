Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.1523,05BIST SINAİ3.2031,05BIST GIDA, İÇECEK2.1361,11BIST TEKSTIL, DERİ1.0401,05BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.152
|3,05
|BIST SINAİ
|3.203
|1,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.136
|1,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.040
|1,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.923
|2,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.676
|1,71
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.927
|1,25
|BIST METAL ANA
|6.380
|0,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.034
|1,28
|BIST MADENCİLİK
|1.757
|-1,00
|BIST HİZMETLER
|1.352
|-0,02
|BIST ELEKTRİK
|93
|-0,06
|BIST ULAŞTIRMA
|2.209
|0,05
|BIST TURİZM
|347
|-0,51
|BIST TİCARET
|3.544
|-0,02
|BIST İLETİŞİM
|465
|0,03
|BIST SPOR
|1.453
|0,02
|BIST İNŞAAT
|2.582
|-1,11
|BIST MALİ
|1.668
|-0,50
|BIST BANKA
|1.531
|-1,11
|BIST SİGORTA
|5.594
|-0,28
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|937
|-0,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.508
|-0,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|691
|0,49
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.552
|-0,92
|BIST TEKNOLOJİ
|2.573
|2,87
|BIST BİLİŞİM
|1.203
|2,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|962
|-0,26
|BIST LİKİT BANKA
|1.331
|-1,33
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.171
|0,78
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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