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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.9992,21BIST SINAİ3.179-1,05BIST GIDA, İÇECEK2.127-0,02BIST TEKSTIL, DERİ1.034-1,75BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.9992,21
BIST SINAİ3.179-1,05
BIST GIDA, İÇECEK2.127-0,02
BIST TEKSTIL, DERİ1.034-1,75
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.8911,52
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.637-0,84
BIST TAŞ, TOPRAK1.922-0,58
BIST METAL ANA6.367-2,13
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.987-0,84
BIST MADENCİLİK1.767-0,70
BIST HİZMETLER1.360-1,66
BIST ELEKTRİK94-1,27
BIST ULAŞTIRMA2.240-7,40
BIST TURİZM348-1,69
BIST TİCARET3.5510,68
BIST İLETİŞİM471-2,17
BIST SPOR1.448-0,84
BIST İNŞAAT2.577-1,24
BIST MALİ1.689-2,02
BIST BANKA1.569-2,09
BIST SİGORTA5.652-1,33
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG948-1,96
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.522-2,25
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.684-1,36
BIST ARACI KURUMLAR6.532-1,07
BIST TEKNOLOJİ2.5090,62
BIST BİLİŞİM1.1602,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.968-0,30
BIST LİKİT BANKA1.370-2,22
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.162-2,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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