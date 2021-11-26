Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.9992,21BIST SINAİ3.179-1,05BIST GIDA, İÇECEK2.127-0,02BIST TEKSTIL, DERİ1.034-1,75BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.999
|2,21
|BIST SINAİ
|3.179
|-1,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.127
|-0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.034
|-1,75
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.891
|1,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.637
|-0,84
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.922
|-0,58
|BIST METAL ANA
|6.367
|-2,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.987
|-0,84
|BIST MADENCİLİK
|1.767
|-0,70
|BIST HİZMETLER
|1.360
|-1,66
|BIST ELEKTRİK
|94
|-1,27
|BIST ULAŞTIRMA
|2.240
|-7,40
|BIST TURİZM
|348
|-1,69
|BIST TİCARET
|3.551
|0,68
|BIST İLETİŞİM
|471
|-2,17
|BIST SPOR
|1.448
|-0,84
|BIST İNŞAAT
|2.577
|-1,24
|BIST MALİ
|1.689
|-2,02
|BIST BANKA
|1.569
|-2,09
|BIST SİGORTA
|5.652
|-1,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|948
|-1,96
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.522
|-2,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|684
|-1,36
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.532
|-1,07
|BIST TEKNOLOJİ
|2.509
|0,62
|BIST BİLİŞİM
|1.160
|2,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|968
|-0,30
|BIST LİKİT BANKA
|1.370
|-2,22
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.162
|-2,49
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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