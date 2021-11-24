Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.8303,01BIST SINAİ3.2372,41BIST GIDA, İÇECEK2.1252,21BIST TEKSTIL, DERİ1.0601,83BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.830
|3,01
|BIST SINAİ
|3.237
|2,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.125
|2,21
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.060
|1,83
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.833
|4,74
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.711
|2,50
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.923
|2,40
|BIST METAL ANA
|6.589
|2,21
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.998
|2,84
|BIST MADENCİLİK
|1.824
|0,88
|BIST HİZMETLER
|1.376
|2,13
|BIST ELEKTRİK
|95
|1,19
|BIST ULAŞTIRMA
|2.457
|2,40
|BIST TURİZM
|345
|1,02
|BIST TİCARET
|3.521
|1,36
|BIST İLETİŞİM
|465
|3,12
|BIST SPOR
|1.471
|-1,60
|BIST İNŞAAT
|2.628
|6,52
|BIST MALİ
|1.730
|1,80
|BIST BANKA
|1.619
|1,64
|BIST SİGORTA
|5.636
|-0,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|951
|1,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.558
|2,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|696
|1,25
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.421
|1,49
|BIST TEKNOLOJİ
|2.388
|4,09
|BIST BİLİŞİM
|1.097
|3,27
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|968
|0,96
|BIST LİKİT BANKA
|1.416
|1,62
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.268
|2,11
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500