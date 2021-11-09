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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.286-0,51BIST SINAİ2.8230,69BIST GIDA, İÇECEK2.0030,15BIST TEKSTIL, DERİ987-1,00BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.286-0,51
BIST SINAİ2.8230,69
BIST GIDA, İÇECEK2.0030,15
BIST TEKSTIL, DERİ987-1,00
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.6090,27
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.3911,17
BIST TAŞ, TOPRAK1.767-0,13
BIST METAL ANA5.621-0,13
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.1591,74
BIST MADENCİLİK1.6210,96
BIST HİZMETLER1.2760,25
BIST ELEKTRİK91-0,25
BIST ULAŞTIRMA2.3681,90
BIST TURİZM344-1,01
BIST TİCARET3.293-0,99
BIST İLETİŞİM4310,81
BIST SPOR1.3014,42
BIST İNŞAAT2.0460,36
BIST MALİ1.5811,09
BIST BANKA1.4941,06
BIST SİGORTA5.4050,48
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG970-0,42
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.3761,64
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.684-0,12
BIST ARACI KURUMLAR5.9290,26
BIST TEKNOLOJİ2.1401,04
BIST BİLİŞİM1.0300,07
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.981-0,15
BIST LİKİT BANKA1.3001,28
BIST BANKA DIŞI LİKİT101.9351,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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