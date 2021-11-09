Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.286-0,51BIST SINAİ2.8230,69BIST GIDA, İÇECEK2.0030,15BIST TEKSTIL, DERİ987-1,00BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.286
|-0,51
|BIST SINAİ
|2.823
|0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.003
|0,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|987
|-1,00
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.609
|0,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.391
|1,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.767
|-0,13
|BIST METAL ANA
|5.621
|-0,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.159
|1,74
|BIST MADENCİLİK
|1.621
|0,96
|BIST HİZMETLER
|1.276
|0,25
|BIST ELEKTRİK
|91
|-0,25
|BIST ULAŞTIRMA
|2.368
|1,90
|BIST TURİZM
|344
|-1,01
|BIST TİCARET
|3.293
|-0,99
|BIST İLETİŞİM
|431
|0,81
|BIST SPOR
|1.301
|4,42
|BIST İNŞAAT
|2.046
|0,36
|BIST MALİ
|1.581
|1,09
|BIST BANKA
|1.494
|1,06
|BIST SİGORTA
|5.405
|0,48
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|970
|-0,42
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.376
|1,64
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|684
|-0,12
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.929
|0,26
|BIST TEKNOLOJİ
|2.140
|1,04
|BIST BİLİŞİM
|1.030
|0,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|981
|-0,15
|BIST LİKİT BANKA
|1.300
|1,28
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.935
|1,75
Daha önce hiç #coin alımı yaptınız mı? #Bitcoin— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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