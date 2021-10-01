Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.184-0,29BIST SINAİ2.467-0,26BIST GIDA, İÇECEK1.907-0,25BIST TEKSTIL, DERİ9910,30BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.184
|-0,29
|BIST SINAİ
|2.467
|-0,26
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.907
|-0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|991
|0,30
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.494
|0,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.040
|-0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.679
|0,74
|BIST METAL ANA
|4.696
|-0,50
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.612
|-0,68
|BIST MADENCİLİK
|1.402
|-0,06
|BIST HİZMETLER
|1.148
|-0,78
|BIST ELEKTRİK
|86
|0,01
|BIST ULAŞTIRMA
|1.830
|-0,74
|BIST TURİZM
|301
|0,21
|BIST TİCARET
|3.120
|-0,57
|BIST İLETİŞİM
|382
|-1,31
|BIST SPOR
|1.043
|-0,98
|BIST İNŞAAT
|1.895
|-1,43
|BIST MALİ
|1.358
|-0,21
|BIST BANKA
|1.238
|-0,49
|BIST SİGORTA
|5.107
|0,40
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|940
|0,17
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.198
|-0,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|608
|0,05
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.944
|0,31
|BIST TEKNOLOJİ
|1.926
|-0,24
|BIST BİLİŞİM
|953
|0,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|988
|-1,02
|BIST LİKİT BANKA
|1.070
|-0,64
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.601
|-0,56
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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