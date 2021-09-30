Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.208-0,15BIST SINAİ2.4590,43BIST GIDA, İÇECEK1.889-0,06BIST TEKSTIL, DERİ9890,84BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.208
|-0,15
|BIST SINAİ
|2.459
|0,43
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.889
|-0,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|989
|0,84
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.499
|0,43
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.039
|0,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.671
|0,58
|BIST METAL ANA
|4.701
|0,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.581
|0,14
|BIST MADENCİLİK
|1.394
|-0,49
|BIST HİZMETLER
|1.152
|-0,05
|BIST ELEKTRİK
|86
|-0,82
|BIST ULAŞTIRMA
|1.847
|1,43
|BIST TURİZM
|298
|0,25
|BIST TİCARET
|3.136
|-0,28
|BIST İLETİŞİM
|383
|-0,14
|BIST SPOR
|1.042
|0,10
|BIST İNŞAAT
|1.898
|0,22
|BIST MALİ
|1.352
|0,25
|BIST BANKA
|1.228
|0,21
|BIST SİGORTA
|5.084
|0,25
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|933
|-0,45
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.195
|0,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|607
|0,00
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.936
|0,82
|BIST TEKNOLOJİ
|1.920
|0,96
|BIST BİLİŞİM
|958
|1,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|995
|-0,08
|BIST LİKİT BANKA
|1.063
|0,18
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.606
|0,57
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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