Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2310,22BIST SINAİ2.4630,60BIST GIDA, İÇECEK1.8960,71BIST TEKSTIL, DERİ9820,22BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.231
|0,22
|BIST SINAİ
|2.463
|0,60
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.896
|0,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|982
|0,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.491
|0,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.022
|0,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.669
|0,45
|BIST METAL ANA
|4.729
|0,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.598
|0,84
|BIST MADENCİLİK
|1.428
|1,94
|BIST HİZMETLER
|1.156
|0,82
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,35
|BIST ULAŞTIRMA
|1.833
|0,39
|BIST TURİZM
|298
|0,45
|BIST TİCARET
|3.158
|1,50
|BIST İLETİŞİM
|385
|0,73
|BIST SPOR
|1.040
|1,24
|BIST İNŞAAT
|1.899
|-0,53
|BIST MALİ
|1.345
|0,76
|BIST BANKA
|1.218
|1,01
|BIST SİGORTA
|5.070
|0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|943
|-0,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.190
|0,78
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|607
|0,54
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.926
|-0,23
|BIST TEKNOLOJİ
|1.900
|0,25
|BIST BİLİŞİM
|950
|0,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|998
|1,36
|BIST LİKİT BANKA
|1.056
|1,00
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.601
|0,71
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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