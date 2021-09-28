Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.232-1,01BIST SINAİ2.442-0,71BIST GIDA, İÇECEK1.877-0,52BIST TEKSTIL, DERİ981-1,12BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.232
|-1,01
|BIST SINAİ
|2.442
|-0,71
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.877
|-0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|981
|-1,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.492
|-1,37
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.005
|-0,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.652
|-0,13
|BIST METAL ANA
|4.718
|-0,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.570
|-0,68
|BIST MADENCİLİK
|1.368
|-1,61
|BIST HİZMETLER
|1.144
|-0,88
|BIST ELEKTRİK
|85
|-1,11
|BIST ULAŞTIRMA
|1.813
|0,80
|BIST TURİZM
|298
|-0,15
|BIST TİCARET
|3.105
|-1,24
|BIST İLETİŞİM
|382
|-1,00
|BIST SPOR
|1.032
|-2,60
|BIST İNŞAAT
|1.912
|-1,80
|BIST MALİ
|1.334
|-0,60
|BIST BANKA
|1.205
|-0,83
|BIST SİGORTA
|5.039
|-1,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|948
|0,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.180
|-0,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|605
|-0,02
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.885
|0,06
|BIST TEKNOLOJİ
|1.890
|-0,67
|BIST BİLİŞİM
|946
|-0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|987
|-0,26
|BIST LİKİT BANKA
|1.044
|-0,88
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.589
|-0,74
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500