Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 4.232 -1,01 BIST SINAİ 2.442 -0,71 BIST GIDA, İÇECEK 1.877 -0,52 BIST TEKSTIL, DERİ 981 -1,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.492 -1,37 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.005 -0,49 BIST TAŞ, TOPRAK 1.652 -0,13 BIST METAL ANA 4.718 -0,87 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.570 -0,68 BIST MADENCİLİK 1.368 -1,61 BIST HİZMETLER 1.144 -0,88 BIST ELEKTRİK 85 -1,11 BIST ULAŞTIRMA 1.813 0,80 BIST TURİZM 298 -0,15 BIST TİCARET 3.105 -1,24 BIST İLETİŞİM 382 -1,00 BIST SPOR 1.032 -2,60 BIST İNŞAAT 1.912 -1,80 BIST MALİ 1.334 -0,60 BIST BANKA 1.205 -0,83 BIST SİGORTA 5.039 -1,04 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 948 0,68 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.180 -0,62 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 605 -0,02 BIST ARACI KURUMLAR 4.885 0,06 BIST TEKNOLOJİ 1.890 -0,67 BIST BİLİŞİM 946 -0,33 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 987 -0,26 BIST LİKİT BANKA 1.044 -0,88 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 1.589 -0,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler