Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2931,08BIST SINAİ2.4691,25BIST GIDA, İÇECEK1.8861,15BIST TEKSTIL, DERİ9991,01BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.293
|1,08
|BIST SINAİ
|2.469
|1,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.886
|1,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|999
|1,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.527
|0,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.020
|1,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.656
|0,62
|BIST METAL ANA
|4.798
|1,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.609
|1,38
|BIST MADENCİLİK
|1.384
|1,37
|BIST HİZMETLER
|1.162
|0,39
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,75
|BIST ULAŞTIRMA
|1.807
|0,94
|BIST TURİZM
|301
|1,72
|BIST TİCARET
|3.179
|0,21
|BIST İLETİŞİM
|385
|-0,37
|BIST SPOR
|1.068
|0,54
|BIST İNŞAAT
|1.964
|0,83
|BIST MALİ
|1.344
|1,01
|BIST BANKA
|1.214
|0,90
|BIST SİGORTA
|5.115
|1,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|945
|2,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.190
|1,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|607
|0,54
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.864
|1,80
|BIST TEKNOLOJİ
|1.912
|0,69
|BIST BİLİŞİM
|954
|0,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|988
|1,28
|BIST LİKİT BANKA
|1.051
|0,87
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.609
|1,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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