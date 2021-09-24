Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.253-0,28BIST SINAİ2.445-0,56BIST GIDA, İÇECEK1.874-0,87BIST TEKSTIL, DERİ981-0,41BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.253
|-0,28
|BIST SINAİ
|2.445
|-0,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.874
|-0,87
|BIST TEKSTIL, DERİ
|981
|-0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.527
|-0,73
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.999
|-0,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.646
|-0,19
|BIST METAL ANA
|4.751
|-0,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.565
|-0,45
|BIST MADENCİLİK
|1.374
|-1,53
|BIST HİZMETLER
|1.159
|-0,64
|BIST ELEKTRİK
|87
|-0,63
|BIST ULAŞTIRMA
|1.775
|0,76
|BIST TURİZM
|293
|0,80
|BIST TİCARET
|3.177
|-2,10
|BIST İLETİŞİM
|388
|0,07
|BIST SPOR
|1.070
|-0,19
|BIST İNŞAAT
|1.962
|0,98
|BIST MALİ
|1.336
|-1,31
|BIST BANKA
|1.213
|-2,15
|BIST SİGORTA
|5.063
|-0,83
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|940
|0,24
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.176
|-0,92
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|607
|-0,45
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.767
|-1,13
|BIST TEKNOLOJİ
|1.912
|-0,26
|BIST BİLİŞİM
|956
|0,20
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|976
|-0,81
|BIST LİKİT BANKA
|1.052
|-2,21
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.591
|-0,63
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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