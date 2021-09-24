Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 4.253 -0,28 BIST SINAİ 2.445 -0,56 BIST GIDA, İÇECEK 1.874 -0,87 BIST TEKSTIL, DERİ 981 -0,41 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.527 -0,73 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.999 -0,31 BIST TAŞ, TOPRAK 1.646 -0,19 BIST METAL ANA 4.751 -0,68 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.565 -0,45 BIST MADENCİLİK 1.374 -1,53 BIST HİZMETLER 1.159 -0,64 BIST ELEKTRİK 87 -0,63 BIST ULAŞTIRMA 1.775 0,76 BIST TURİZM 293 0,80 BIST TİCARET 3.177 -2,10 BIST İLETİŞİM 388 0,07 BIST SPOR 1.070 -0,19 BIST İNŞAAT 1.962 0,98 BIST MALİ 1.336 -1,31 BIST BANKA 1.213 -2,15 BIST SİGORTA 5.063 -0,83 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 940 0,24 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.176 -0,92 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 607 -0,45 BIST ARACI KURUMLAR 4.767 -1,13 BIST TEKNOLOJİ 1.912 -0,26 BIST BİLİŞİM 956 0,20 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 976 -0,81 BIST LİKİT BANKA 1.052 -2,21 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 1.591 -0,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler